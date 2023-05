Dziennikarz to bezpieczny zawód? Na pewno nie w Ameryce Łacińskiej

Dziennikarstwo stało się w Ameryce Łacińskiej jednym z zawodów największego ryzyka, a demokracja rozumiana jako wolność słowa „przeżywa jeden z najgorszych momentów” – bije na alarm w ogłoszonym w czwartek w Miami dokumencie Międzyamerykańskie Stowarzyszenie Prasy SIP.

fot. Microgen / / Shutterstock

Stowarzyszenie, które reprezentuje dziennikarzy ponad 1,3 tys. mediów w regionie wskazało Kubę, Wenezuelę i Nikaraguę jako kraje, w których znikają niezależne media, a ich dziennikarze są prześladowani i zmuszani do wyjazdu za granicę.

Prześladowanie wolności słowa w mediach nie ogranicza się jednak tylko do tych trzech państw. „Do zamachów i aktów agresji wobec niezależnych dziennikarzy dochodzi w większości krajów regionu, co zmusiło już niektórych z nich do ucieczki z kraju” - stwierdza dokument opublikowany na zakończenie obrad SIP.

Gdy toczyły się obrady SIP doszło do dziesiątego w ostatnim czasie zabójstwa dziennikarza w Ameryce Łacińskiej. Haitiańczyk Ricot Jean stał się kolejną ofiarą serii zabójstw przedstawicieli haitańskich mediów ; pozostali, to Kolumbijczyk, obywatel USA, Paragwajczyk, obywatel Hondurasu i Gwatemalczyk.

Międzyamerykańskie Stowarzyszenie Prasy przyjęło na zakończenie obrad sprawozdanie dotyczące wolności mediów w 24 krajach regionu. Wolność słowa „tępiona jest z największą konsekwencją w Wenezueli i na Kubie” – stwierdza dokument końcowy , który podkreśla, ze w tym ostatnim kraju „sytuacja jest bezprecedensowa, najgorsza od 30 lat”.

Refinansowanie kredytu mieszkaniowego krok po kroku

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Jednak szczególny przypadek stanowi Nikaragua gdzie rząd prezydenta Daniela Ortegi w walce z wolnością słowa posunął się do odbierania niezależnym dziennikarzom obywatelstwa kraju i skazywania ich na banicję.

Na liście krajów, które wydały bezwzględną wojnę wolności słowa Międzyamerykańskie Stowarzyszenie Prasy umieściło także Peru i Boliwię.

Odrębną rezolucję uczestnicy obrad SIP w Miami uchwalili w obronie dziennikarzy, którzy narażają się na utratę życia podejmując w mediach temat handlu narkotykami w Argentynie, Kolumbii, Ekwadorze, Haiti, Meksyku i Paragwaju. (PAP)

ik/wr/