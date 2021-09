Nieletni piją więcej, a przedsiębiorcy tracą zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Badanie: o 1/3 wzrosła w pandemii liczba faktur przekazywanych do odzyskania

O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.