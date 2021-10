Spis Powszechny okazją dla oszustów. Wyłudzali dane, których nie zbierał GUS

GUS: Ostatnie godziny, aby wziąć udział w spisie powszechnym. Za odmowę można zostać ukaranym

Czwartek jest ostatnim dniem, aby wziąć udział w spisie powszechnym. Zostały ostatnie godziny, aby to zrobić. Spis jest obowiązkowy, a odmowa wzięcia udziału w spisie wiąże się z karą w wysokości do 5 tys. zł. Infolinia spisowa to numer: 22 279 99 99. Można też się spisać przez aplikację spisową dostępną na stronie GUS.