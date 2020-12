Dzień złota i srebra w Bankier.pl. Debata na żywo, Q&A, specjalne analizy

Shutterstock

Czy to dobry czas na inwestowanie w złoto lub srebro i z jakim ryzykiem wiążą się te rynki - między innymi o tym dyskutować będą uczestnicy debaty na żywo, organizowanej 15 grudnia w ramach Dnia złota i srebra w Bankier.pl. Wtedy również publikacja specjalnych analiz i odpowiedzi na pytania czytelników.

Tego typu inicjatywę podejmujemy po raz drugi - poprzedni dzień tematyczny w Bankier.pl poświęciliśmy rynkowi mieszkaniowemu (relacja z Dnia Mieszkaniowego w Bankier.pl).

Tym razem zajmiemy się fenomenem rynku złota i srebra. Surowcom, wokół których było w tym roku głośno wiele razy. Pisaliśmy między innymi o rekordach cen jednego i drugiego surowca. Ale później były korekty, a nadal są wątpliwości, czy to sposób inwestycji dla każdego.

Złoto i srebro - hit czy kit?

W 2020 r. złoto i srebro były jednymi z najgorętszych aktywów inwestycyjnych. W marcu, po pierwszym uderzeniu pandemii, ich ceny spadły, co rodziło pytania o to, czy nadal są dobrymi, „bezpiecznymi przystaniami” na trudne czasy. Jednak w kolejnych miesiącach ceny obu metali szybko pięły się w górę i latem wyznaczyły nowe maksima – w sierpniu srebro było najdroższe od 2013 r., zaś złoto najdroższe w historii. W ostatnich tygodniach, gdy rynek zaczął wyceniać powrót do (w miarę) normalnego życia gospodarczego w 2021 r., złoto i srebro ponownie tanieją. Jak zwykle w takich okazjach, nie brak opinii, że to dobry moment na zakup, jak i sugestii, że lepiej postawić na inne aktywa, tłumaczy Michał Żuławiński, redaktor prowadzący działu Rynki w Bankier.pl.

– Dyskusja dotycząca metali szlachetnych oraz ich roli w finansach osobistych i globalnych trwa od lat, jednak w 2020 r. jest ona wyjątkowo na czasie. Paliwa dostarczają jej zjawiska takie, jak rosnąca inflacja, wahania kursów walutowych, wzrost światowego długu i inne obawy związane z pandemicznym kryzysem gospodarczym, który w skrajnym scenariuszu może doprowadzić do „resetu” systemu monetarnego – dodaje.

Skoro odgrywające w systemie finansowym kluczową rolę banki centralne utrzymują lub nawet powiększają liczone w tonach rezerwy złota (jak ostatnio NBP), to może i prywatne rezerwy Kowalskiego powinny zawierać nieco kruszcu? Jeżeli tak, to jaką formę inwestowania w metale szlachetne wybrać – fizyczną czy „papierową”? Jak nie dać się oszukać? Wreszcie, jak zachować odpowiednie proporcje między złotem, srebrem, a innymi składnikami naszych inwestycji i oszczędności? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi będziemy szukać podczas Dnia złota i srebra w Bankier.pl.

Dzień złota i srebra w Bankier.pl - szczegóły

Już 15 grudnia szczególną uwagę poświęcimy tematowi inwestycji w złoto i srebro. Punktem kulminacyjnym wydarzeń tego dnia będzie debata na żywo prowadzona przez Michała Żuławińskiego, redaktora prowadzącego działu Rynki. W panelu dyskusyjnym wezmą udział:

Aleksander Pawlak, prezes zarządu firmy Tavex,



Michał Słysz z Investors TFI,

prof. Krzysztof Borowski, Szkoła Główna Handlowa,

Krzysztof Kolany - główny analityk Bankier.pl.

Uczestnicy debaty będą rozmawiali o:

roli metali szlachetnych w finansach osobistych i globalnych,

w finansach osobistych i globalnych, inwestowaniu w złoto i srebro w czasach Covid-19 ,

, " papierowym złocie i srebrze " w portfelu,

" w portfelu, podejściu do metali szlachetnych w Polsce i na Zachodzie.

Ostatnia część dyskusji przyjmie formułę Q&A - uczestnicy rozmowy odpowiedzą na pytania zadawane przez naszych czytelników (tutaj możesz zadać pytanie uczestnikom debaty).

Debata będzie transmitowana 15 grudnia na stronie głównej Bankier.pl oraz na kanale Bankier.pl w serwisie Facebook.

