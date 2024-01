Jak rozliczyć PIT za 2023 rok, z jakich ulg skorzystać i jak zwiększyć zwrot podatku od fiskusa? Ruszamy z pomocą

Jak rozliczyć PIT za 2023 rok, z jakich ulg będzie można skorzystać, co zmieniło się względem poprzedniego rozliczenia i jak zwiększyć zwrot podatku od fiskusa? Na te i wiele innych nurtujących pytań odpowiemy podczas Dnia z rozliczeniem PIT w Bankier.pl. Specjalne wydanie serwisu już 5 lutego, a w nim spotkania z ekspertami, ogólnodostępny webinar, porady i analizy.

Podatki spędzają sen z powiek niejednego Polaka. Zwłaszcza w obliczu zmienianych co rusz przepisów w ostatnich latach. Tymczasem wielkimi krokami zbliża się rozliczenie PIT 2023. Do końca lutego pracownicy otrzymają od swoich pracodawców PIT-11, a do końca kwietnia wszyscy będziemy musieli złożyć zeznania podatkowe.

Na łamach Bankier.pl postanowiliśmy ulżyć w cierpieniu i podczas Dnia z rozliczeniem PIT rozwiać podatkowe wątpliwości oraz odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania.

Webinar podatkowy. Podpowiemy, jak rozliczyć PIT za 2023 rok

Kulminacyjnym momentem Dnia z PIT-ami w Bankier.pl będzie ogólnodostępny webinar, w którym udział weźmie dobrze znana z naszych łam Beata Boruszkowska, prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych. Webinar poprowadzi Ewelina Czechowicz, redaktor Bankier.pl i PIT.pl.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Podczas webinaru będzie można dowiedzieć się, jak rozliczyć PIT za 2023 rok. Eksperckim okiem przyjrzymy się także najistotniejszym kwestiom związanym z rozliczeniem podatkowym za ubiegły rok. Przypomnimy także, z jakich ulg podatkowych będzie można skorzystać, co zmieniło się względem poprzednich lat i jak skutecznie powiększyć zwrot podatku.

Już teraz zachęcamy do zadawania pytań naszym ekspertkom poprzez formularz.

Jak skorzystać z ulg i zyskać wyższy zwrot podatku?

O ważnych kwestiach związanych z rozliczeniem PIT za 2023 rok będzie można przeczytać także w licznych tego dnia publikacjach przygotowanych przez Ewelinę Czechowicz, Dominikę Florek, Iwonę Maczalską i Katarzynę Sudaj, redaktorki Bankier.pl i PIT.pl.

Przeczytacie m.in. o składce zdrowotnej, którą po raz drugi będą musieli rozliczyć przedsiębiorcy, oraz tym, kto i w jakiej sytuacji będzie mógł liczyć na zwrot podatku zdrowotnego z ZUS-u.

Na tapet weźmiemy także jedną z najpopularniejszych ulg – prorodzinną, z której skorzystać mogą rodzice. W prostym poradniku dla każdego przeczytacie szczegółowo, kiedy trzeba zwrócić uwagę na dochody oraz kiedy zwrot z tytułu ulgi może być wyższy niż podatek.

Pochylimy się również nad ulgą prorodzinną dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, z której będzie można skorzystać po raz pierwszy.

Patrz na ręce i nie ciesz się ze zwrotu

Ewelina Czechowicz i Dominika Florek przeanalizują także polski system podatkowy i zaprezentują antyranking przepisów podatkowych. Podzielą się także dziesięcioma sposobami na uzyskanie wyższego zwrotu podatku.

Przedstawimy również nowości w rządowej usłudze Twój e-PIT oraz wyjaśnimy dlaczego po skorzystaniu z tego narzędzia warto raz jeszcze przeliczyć roczny PIT w innym programie.

Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl w swoim felietonie uzasadni z kolei, dlaczego nie warto cieszyć się ze zwrotu podatku.

Swoją wiedzę, zdobytą podczas webinaru oraz lektury artykułów, będzie można sprawdzić w quizie, a tym samym jeszcze lepiej przygotować się do rozliczenia PIT za 2023 rok.

Gorąco zapraszamy do wnikliwego śledzenia Bankier.pl codziennie, a w szczególności 5 lutego 2024 r.