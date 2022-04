Święto Pracy a dzień wolny. Czy pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu?

fot. PhotoSGH / / Shutterstock

Międzynarodowe Święto Pracy przypada w tym roku w niedzielę. Część pracowników może się zastanawiać, czy za 1 maja przysługuje dodatkowy urlop w 2022 r.? Sprawdzamy, czy za święto występujące w niedzielę można otrzymać dzień wolny.

W tym roku majówka wypada korzystniej niż w poprzednich latach. Jednak Międzynarodowe Święto Pracy (1 maja) obchodzimy w niedzielę. W związku z tym może pojawić się pytanie, czy pracownicy mają prawo do dodatkowego urlopu za święto przypadające na niedzielę.

Dzień wolny za święto w niedzielę?

Z przepisów wynika, że pracownikowi przysługuje dzień wolny za święto, które przypada w sobotę (lub innym dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy).

Zgodnie z Kodeksem pracy za święto występujące w niedzielę pracownikom nie przysługuje dodatkowy dzień wolny. Za dzień ustawowo wolny od pracy przysługuje urlop w innym terminie (zakładając, że pracownik jest zatrudniony w ramach umowy o pracę). Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, które mówią, iż „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin” (art. 130 § 2 KP).

Kodeks pracy wskazuje, że za święto przypadające na sobotę zatrudnieni mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny. W tym roku z taka sytuacja miała miejsce 1 stycznia, kiedy to pracownikom przysługiwał dzień wolny za Nowy Rok.

Urlop wypoczynkowy a majówka

Warto odnotować, że po Święcie Pracy obchodzimy we wtorek święto Konstytucji 3 Maja. Pracownicy, którzy zdecydują się na wykorzystanie jednego dnia urlopu wypoczynkowego w poniedziałek 2 maja, będą mogli skorzystać z dłuższego, czterodniowego wypoczynku.

Natomiast jeżeli pracownicy wystąpią z wnioskiem o cztery dni „wolnego” – tj. w poniedziałek (2 maja), środę (4 maja), czwartek (5 maja) oraz piątek (6 maja) – ich urlop wydłuży się do dziewięciu dni. Tegoroczna majówka wypada bardziej przystępnie niż przed rokiem, kiedy to oba święta ustawowo wolne od pracy wypadały w okolicy weekendu.

Dodatkowe wolne na wakacje

Kolejnym dniem ustawowo wolnym od pracy będzie Boże Ciało (16 czerwca) oraz Święto Wojska Polskiego (15 sierpnia), które wypada w tym roku w poniedziałek. Więcej na temat dni wolnych w 2022 r. można przeczytać w artykule pt. „Urlop i długie weekendy. Sprawdzamy dni wolne od pracy – 2022 rok”.

Dzień wolny za Boże Narodzenie w weekend?

W tym roku pracowników czeka jeszcze co najmniej jedno święto występujące w niedzielę. Jest to Boże Narodzenie (25 grudnia). Zgodnie z przepisami kodeksu pracy w tym dniu osoby zatrudnione również nie będą mogły cieszyć się z dodatkowego urlopu.

Dzień wolny – druga połowa 2022 r.

Natomiast w listopadzie 2022 r. na pracowników czekają dwa dni wolne od pracy w ciągu dwóch tygodni. Wszystkich Świętych (1 listopada) wypada we wtorek – to okazja do zaplanowania przedłużonego weekendu, wystarczy wziąć dzień wolny w poniedziałek. Korzystnie, bo w piątek, wypada także Święto Niepodległości (11 listopada).

DF