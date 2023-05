Problem ze składką zdrowotną? W sobotę dzień otwarty w ZUS dla przedsiębiorców

W sobotę 20 maja w kilkudziesięciu placówkach ZUS w całym kraju eksperci będą udzielać informacji osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, które do 22 maja muszą dokonać rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. - poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która w 2022 r. podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu i była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, ma obowiązek rozliczyć w skali roku należne składki na ubezpieczenie zdrowotne.

"W sobotę ZUS otworzy w całym kraju kilkadziesiąt placówek. W związku ze zbliżającym się terminem na dokonanie rozliczenia, eksperci ZUS będą udzielać wyjaśnień również w sobotę 20 maja w godzinach od 9:00 do 14:00. Lista otwartych placówek jest zamieszczona na stronie internetowej Zakładu. W sobotę będzie dostępna także specjalna infolinia w Centrum Obsługi Telefonicznej tel. 22 560 16 00" - przekazał PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Wyjaśnił, że roczna składka zdrowotna może okazać się niższa lub wyższa od sumy składek, którą przedsiębiorca zapłacił przez cały rok.

Jeśli z rozliczenia wychodzi nadpłata i płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, to ZUS utworzy wniosek o zwrot nadpłaty na profilu płatnika na PUE ZUS. Będzie trzeba go zweryfikować, podpisać i odesłać przez PUE do 1 czerwca. ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia.

Jeśli na koncie płatnika było zadłużenie, to nadpłata zostanie rozliczona na poczet zaległości. Jeśli z rozliczenia wynika niedopłata, należy uregulować różnicę w terminie płatności składki za kwiecień, czyli do 22 maja 2023 roku.

ZUS podkreśla, że rozliczać składki zdrowotnej nie muszą osoby rozliczające się z wykorzystaniem karty podatkowej, twórcy i artyści, wspólnicy spółki komandytowej, jednoosobowej spółki z o.o. i osoby współpracujące.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

