Dzień na GPW: słabe spadki i „szczepionkowy szał”

fot. Marek Wiśniewski / FORUM

Może nie widać tego po wynikach głównych indeksów, ale była to spadkowa sesja na warszawskim parkiecie. Historią dnia była jednak kontynuacja „szczepionkowego szału” na akcjach Mabionu.

Przy neutralnych nastrojach na rynkach europejskich i amerykańskich flagowe indeksy GPW nie straciły zbyt wiele. WIG20 zdołał nawet zakończyć dzień wzrostem o 0,08%, co jednak oznaczało kolejny dzień flauty w ramach trwającego od stycznia trendu bocznego. mWIG40 stracił 0,25%, utrzymując się tylko nieznacznie poniżej 2,5-letniego maksimum z połowy lutego.

Mizerniej spisał się sWIG80, który po utracie 0,53% na wykresie dziennym zaczął rysować coś, co zaczyna przypominać formację podwójnego szczytu po nieudanej próbie sforsowania linii 18 000 punktów. Zresztą słabość szerokiego rynku pokazała statystyka walorów zniżkujących, których na szerokim rynku było o znacząco więcej niż zwyżkujących.

A jeśli mowa o poszczególnych spółkach, to znów gwiazdą sesji były papiery Mabionu, które od wczoraj mocno podrożały pod wpływem informacji o produkcji szczepionki na Covid-19. W czwartek była to jednak raczej spadająca gwiazda. Bowiem notowania Mabionu rozpoczęły sesję od zwyżki o przeszło 50%, by zakończyć ją na poziomie środowego zamknięcia. Zdumiewające były także obroty, które na tej mWIG-owej spółce sięgnęły 221 mln zł, co było wynikiem lepszym niż w przypadku jakiegokolwiek waloru z WIG-20 za wyjątkiem Allegro.

Wśród blue chipów najsłabiej spisały się akcje KGHM-u, które potaniały o 2,9%. Miedziowemu kombinatowi zaszkodziła korekta na rynku miedzi. Czerwony metal został dziś przeceniony o blisko 3%.

Kurs Allegro spadł o 2,6%. W czwartek z poznańskiej spółki nadeszły informacje o planach dalszej współpracy z InPostem oraz rozwoju międzynarodowym i potencjalnych akwizycjach. Trudno nie wiązać tych zapowiedzi z niedawnymi zapowiedziami Amazona o zwiększeniu zaangażowania na polskim rynku e-commerce.

Z kolei o prawie 8% podrożały walory CI Games. Spółka zapowiedziała dziś datę premiery gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" na 4 czerwca 2021 r. Wśród giełdowych „średniaków” dobrze spisały się notowania dwóch spółek informatycznych: Asseco SEE (+4,5%) oraz DataWalk (+2,6%). Po przeciwległej stronie rynku znalazły się przecenione o przeszło 15% walory Cormaya.

KK