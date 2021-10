Dzień innowacji w Bankier.pl. Specjalne wydanie serwisu 19 października

/

Innowacje to słowo, które w ostatnich latach jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Można pomyśleć, że stały się niemal fetyszem, dewaluując niestety swoje znaczenie. A przecież to one pchają świat do przodu. Dlatego podejmujemy temat innowacyjności i już 19 października 2021 r. zapraszamy na Dzień innowacji – kolejną odsłonę w ramach dni specjalnych w Bankier.pl.

Gdzie po pieniądze na innowacje

Jeśli przedsiębiorca myśli o innowacjach, zapewne to właśnie to pytanie pojawia się w jego głowie jako jedno z pierwszych. W ramach Dnia innowacji postaramy się na nie odpowiedzieć, prezentując dostępne aktualnie możliwości finansowania. Tych wciąż nie brakuje, choć z racji zakończenia poprzedniej unijnej perspektywy finansowej i nie w pełni przygotowanej do rozpoczęcia nowej perspektywy, na razie jest ich nieco mniej.

Zaprezentujemy możliwości finansowania przeznaczone dla małych przedsiębiorców i start-upów, projektów na wczesnym etapie rozwoju, ale także dla małych i średnich firm. Pokażemy, że finansowanie można nawet zdobyć na przygotowanie wniosku o dotację.

A gdy nowa unijna perspektywa finansowa ruszy na dobre, przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wysyp programów, które pozwolą zrealizować ich pomysły. O tym jednak będziemy pisali w przyszłości.

Zobacz, jak robili to inni

Tak jak unikania błędów uczyć się najlepiej na błędach innych, tak i droga do sukcesu może być łatwiejsza, gdy poznamy udane przykłady wdrażania innowacji. Przedstawimy zatem spółki, które już udanie pozyskały środki na finansowanie swoich innowacyjnych pomysłów. Ponieważ miano najlepszego portalu dla inwestorów zobowiązuje, skupimy się na spółkach notowanych na giełdzie. Naprawdę niewiele nas dzieli od możliwości zastania współwłaścicielem innowacyjnej spółki z GPW.

Innowacje – fetysz czy konieczność - debata, godz. 12:00

To tytuł debaty, która znajdzie swoje miejsce w centrum Dnia innowacji. Tytuł, który jest prowokacyjnym pytaniem, ma skłonić do rozmowy o tym, czy innowacje są naprawdę potrzebne, czy to tylko kosztowna i ryzykowna aktywność.

Innowacje pchają świat do przodu, dlatego w wielu krajach angażuje się w nie spore środki finansowe. Także w Polsce, która mocno korzysta w tym względzie ze środków Unii Europejskiej. Mimo tego, w światowym rankingu Global Innovation Index Polska zajmuje dopiero 40 miejsce, a wyprzedza nas większość naszych sąsiadów. Spróbujemy ocenić, jakie są tego przyczyny.

Praktycy powiedzą, czy pozyskanie finansowania innowacyjnych przedsięwzięć łatwe, czy trudne i na jakie trudności w drodze po pieniądze można natrafić. A o możliwości finansowania zapytamy przedstawicieli instytucji publicznych.

W debacie Bankier.pl wezmą udział:

Małgorzata Szczepańska - dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Adam Piotrowski - prezes zarządu VIGO System S.A. Bartek Gola - partner generalny SpeedUp Venture Capital Group Franciszek Migaszewski - CEO Efneo sp. z o.o. Włodzimierz Kuc - dyrektor Działu Instrumentów Zwrotnych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Debatę poprowadzi Grzegorz Marynowicz – redaktor prowadzący portalu mambiznes.pl i analityk Bankier.pl.

Wykresy o innowacjach

Mówi się, że jeden obraz jest wart tysiąca słów, dlatego innowacje przedstawimy także na wykresach. Pokażemy m.in., jak rośnie suma środków wydawanych na badania i rozwój oraz kto przeznacza najwięcej środków na innowacje, a także gdzie należy się udać w poszukiwaniu największych skupisk innowacyjnych firm przemysłowych.

Wyzwanie – quiz dla czytelników

„Innowacje są dla Ciebie. Nie musisz być Einsteinem” – przekonywano w czasie kampanii promującej innowacje parę lat temu. My mamy wyzwanie dla naszych czytelników – quiz o innowacjach w polskich firmach. Tu także nie trzeba być Einsteinem, żeby odpowiedzieć na przygotowane przez nas pytania.

Serdecznie zapraszam na Dzień innowacji w Bankier.pl – wtorek, 19 października 2021 r.