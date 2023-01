Polska pełna innowacji. Poznaj część z nich w specjalnym wydaniu Bankier.pl – już 31 stycznia

Przed nami nowa odsłona funduszy unijnych, które trafią do Polski. Tym razem jeszcze większy nacisk położony zostanie na finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć. Dlatego na Bankier.pl wracamy do tematu w ramach drugiej odsłony Dnia innowacji. Zapraszamy na nasz dzień tematyczny ze sporą dawką ciekawych materiałów – już we wtorek, 31 stycznia.

fot. Dorota Ziółkowska / / Bankier.pl

FENG, czyli Fundusze dla Nowoczesnej Gospodarki

Finansowanie innowacji w ramach najnowszej perspektywy funduszy unijnych będzie się odbywało w ramach Funduszy dla Nowoczesnej Gospodarki. Zmiana nazwy (wcześniej był to Programu Inteligentny Rozwój - POIR) nie jest jedynie zabiegiem kosmetycznym. Zwrócono uwagi na wady POIR, szczególnie fragmentację etapów procesu obejmującego badanie, rozwój i wdrożenie innowacji. Teraz w jednym wniosku będzie można uwzględnić wszystkie etapy całego procesu. Więcej na temat szczegółów FENG i zmian, jakie wprowadza (m.in. o projektach modułowych) napisze Jacek Misztal.

Innowacje w spółkach giełdowych

Dzień innowacji to nie tylko ważne informacje formalne dotyczące zdobywania funduszy na innowacje, ale i praktyka. W jej ramach pokazujemy przykłady firm, które pozyskały już fundusze unijne na wdrożenie innowacyjnych przedsięwzięć. Wśród takich firm są spółki giełdowe, u których staraliśmy się pozyskać ciekawe informacje dotyczące realizowanych przez nie projektów wdrożeń. Michał Kubicki przyjrzał się przykładom wdrożeń w Biomedzie Lublin, Zortraksie, SDS Optic, Grupie Azoty oraz Mabionie.

Rowerowe innowacje w AG Motors

Bardzo ciekawym przykładem wykorzystania unijnych dotacji na innowacje jest firma AG Motors. Spółka pozyskała ponad 25 mln zł na cztery projekty dotyczące m.in. budowy centrum badawczo-rozwojowego czy wprowadzenia innowacyjnych produktów – koła i ramy wyjątkowych o parametrach wytrzymałościowych. Agata Wojciechowska zapytała przedstawicieli spółki m.in. o szczegóły wdrożonych projektów, największe wyzwania, inspiracje i rady dla przedsiębiorców decydujących się na pozyskanie finansowania z UE.

Winna praktyka

Kolejny przykład firmy, która z sukcesem wdrożyła projekty finansowane z unijnych funduszy to Winnice Kojder. Korzystając z unijnego finansowania, ta rodzinna firma zbudowała centrum badawczo-rozwojowe, które pozwoliło opracować pierwszą w Polsce grawitacyjną metodę produkcji wina.

„Produkcja oparta na grawitacji jest trudniejsza, bo podczas niej nie wykorzystuje się maszyn, za to jest jeszcze bardziej ekologiczna. O tym, jak wygląda, kiedy spróbujemy pierwszych win stworzonych tą metodą oraz jaki mają pomysł na rozwój Winnic Kojder i jaki jest w tym udział wparcia z UE" - w podcaście przygotowanym przez Beatę Tomaszkiewicz opowiedzą współwłaściciele, rodzeństwo Anna i Artur.

10 wykresów o innowacjach

Jak to bywa przy dniach tematycznych w Bankier.pl, nie może i tym razem zabraknąć ciekawych wykresów. Dominika Florek przygotowała 10 wykresów o innowacjach, które warto zobaczyć. A w nich m.in. wydatki na innowacje, liczba osób zajmujących się tym zagadnieniem i miejsce Polski na drabinie innowacyjności.

Serdecznie zapraszamy – już we wtorek 31 stycznia Dzień innowacji 2, tylko w Bankier.pl.