Dzień funduszy europejskich w Bankier.pl. Specjalne wydanie serwisu 23 czerwca

W ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027 Polska może otrzymać nawet 160 mld euro z funduszy unijnych. Z tego ok. 72 mld euro ma przypaść na unijną politykę spójności. I chociaż Umowa Partnerstwa nie została jeszcze podpisana, możemy już przekazać ważne wiadomości dla przedsiębiorców o części funduszy, jakie będą do wykorzystania. Zapraszamy na Dzień Funduszy Europejskich w Bankier.pl.

Umowa Partnerstwa, jak czytamy na stronach Portalu Funduszy Europejskich, to uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania Funduszy Europejskich. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności. Szczegóły umowy są jeszcze negocjowane, ale po odblokowaniu środków z Krajowego Programu Odbudowy, i tutaj są nadzieje na rychłe dojście do porozumienia z Komisją Europejską. To ważne, bo bez tej umowy nie będzie możliwe uruchomienie ok. 72 mld euro środków dla Polski.

Licząc na rychłe podpisanie umowy, chcemy już teraz przekazać przedsiębiorcom część informacji, które pomogą im skorzystać z nowych funduszy unijnych dla Polski. Zapraszamy na dzień specjalny w Bankier.pl, który będzie poświęcony temu tematowi. Już w najbliższy czwartek – 23 czerwca.

Innowacje to nie tylko high-tech

To na co przeznaczona będzie zdecydowana większość Funduszy Europejskich to innowacje mające swoje źródło w pracach badawczo-rozwojowych. Innowacje to nie tylko high-tech - mogą pojawiać się także w tradycyjnych sektorach gospodarki. Okazuje się, że wpisanie się ze swoim programem w którąś z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji lub Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji daje przepustkę do starania się o unijną dotację, o czym napisze Alan Bartman.

Nowoczesne wzornictwo, ekoprojektowanie i GOZ

Jakie obszary będą szczególnie wspierane finansowo z nowych funduszy unijnych? Nowoczesne wzornictwo i ekoprojektowanie oraz przestawienie się na tzw. gospodarkę obiegu zamkniętego. Co się kryje pod tymi pojęciami, czy mamy już podobne dobre praktyki i co planuje się dofinansować? To zdradzi w swoim tekście Agata Wojciechowska.

Jak zabrać się do działalności badawczo-rozwojową

Dotacje unijne będą kierowane do tych firm, które będą modernizowały swój asortyment w oparciu o prace badawczo-rozwojowe. Czym są takie prace, jakie są ich etapy? Czy trzeba koniecznie je samodzielnie prowadzić, czy też można zakupić ich wyniki, czy też podzlecić? Informacje na ten temat przedstawi Dominika Florek.

Innovation coach, czyli można już działać

Czekając na szczegóły dotyczące nowej oferty Funduszy Europejskich można już działać. Wiemy na pewno, że to, co będzie kluczowym obszarem wsparcia funduszy unijnych, to nowe produkty i usługi mające swoje źródło w pracach badawczo-rozwojowych. Czy na dotacje UE może „załapać się” firma, która jeszcze nie ma pomysłu na nowy asortyment czerpiący z prac B+R? Tak, może - korzystając ze wsparcia ekspertów, którzy poprowadzą firmę przez proces poszukiwania takiego pomysłu, a dodatkowo wskażą taki kierunek, który będzie wpisywał się w priorytety finansowania funduszy UE. Mowa o programie Innovation Coach. Rozmowę z ekspertem tego programu przeprowadzi Alan Bartman.

Na co konkretnie mogą liczyć firmy?

Mimo niepewnego czasu wywołanego wojną i galopującą inflacją, polscy przedsiębiorcy mogą być pewni, że z nowego unijnego budżetu popłyną do nich kolejne miliardy złotych. W nowej perspektywie finansowej na lata 2021–2027 Polska otrzyma z Unii Europejskiej łącznie ok. 770 mld zł. Z jakich programów w tej perspektywie mogą skorzystać przedsiębiorcy szukający finansowania na realizację innowacyjnych przedsięwzięć? Czego mogą oczekiwać przedsiębiorcy w kolejnej perspektywie? O tym szczegółowo napisze Grzegorz Marynowicz.

Webinar z ekspertami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

O tym, co nas czeka w nowej perspektywie finansowej UE, opowiedzą także w specjalnym webinarze eksperci Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: Patrycja Zeszutek - zastępca dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju oraz Agneta Bukowska - zastępca dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych. Webinar poprowadzi Beata Tomaszkiewicz, dziennikarka "Pulsu Biznesu". Na webinar zapraszamy w samo południe.

