Dzień edukacji finansowej GPW. Jak mówić dziecku o pieniądzach?

Edukacja finansowa jest ważna nie tylko dlatego, by wiedzieć ile i jakie podatki się płaci, ale też po to, by nie dać się oszukać. W gmachu GPW odbywa się dziś seria wykładów i debat właśnie na ten temat. Jedną z nich poprowadzi Redaktor Naczelna Bankier.pl, Malwina Wrotniak.

fot. NadyaEugene / / Shutterstock

Nie jest tajemnicą, że z edukacją finansową nad Wisłą mogłoby być lepiej. Zresztą sami Polacy oceniają swoją wiedzę ekonomiczną na 2,88 w pięciopunktowej skali. Aż 38 proc. z nas ocenia ją na bardzo małą i raczej małą, zaś jedynie 1/3 jako dużą i bardzo dużą – wynika z badania Warszawskiego Instytutu Bankowości i Fundacji GPW. Również 1/3 Polaków przyznaje, że problemem jest zbyt mała wiedza o inwestowaniu.

O tym co zrobić, by edukacji finansowej uczyć od najmłodszych lat, debatować będą eksperci. W panelu pt. "Czego Jan się nie nauczy, tego Jaś nie będzie umiał? W poszukiwaniu Domowej Strategii Edukacji Finansowej" udział biorą: dr Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW, dr hab. Marta Maciejasz-Świątkiewicz, prof. UO, z Uniwersytetu Opolskiego, Rafał Madej, Prezes Zarządu PKO TFI oraz Monika Wojciechowska, Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Strategii Edukacji Finansowej. Debatę poprowadzi Redaktor Naczelna Bankier.pl, Malwina Wrotniak. Debatę (i nie tylko) można obejrzeć poniżej.

Więcej o edukacji finansowej możesz przytać tutaj. Zaś rodzicom polecamy projekt Bankier.pl pt. "Rodziconomia". Piszemy w nim o edukacji, analizujemy produkty finansowe, przyglądamy się wspierającym mamy i tatów rozwiązaniom z rynku pracy, podpowiadamy rodzicom jako konsumentom. Zapisz się na nowy newsletter, żeby nie przegapić żadnego z odcinków tej serii.

JM