Polacy spłacili zobowiązania podatkowe. Od 11 czerwca pracujemy tylko "na siebie"

Dzień Wolności Podatkowej wypada 11 czerwca. Polacy przez 163 dni w 2021 r. pracowali na opłacenie wszystkich wydatków państwa, a od teraz pracują "tylko na siebie" – wynika z wyliczeń Centrum im. Adama Smitha. Odkrywamy karty Dnia Wolności Podatkowej.

Centrum im. Adama Smitha po raz dwudziesty ósmy wyliczyło symboliczny moment, w którym pracownicy w Polsce kończą "spłacać dług podatkowy" względem państwa i zaczynają pracować na siebie. Dzień Wolności Podatkowej wypada 11 czerwca. Oznacza to, że w 2021 roku pracownicy musieli o jeden dzień dłużej niż w ubiegłym roku, a o trzy dni niż przed dwoma laty, zarabiać na spłatę zobowiązań podatkowych według interpretacji Centrum.

Dzień Wolności Podatkowej

Idea Dnia Wolności Podatkowej pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ogłoszono go po raz pierwszy w 1900 r. Dzień Wolności Podatkowej to symboliczna data graniczna – po jej przekroczeniu, według oficjalnej definicji, pracownik przestaje "zarabiać na państwo", a zaczyna na siebie i swoją rodzinę. W Polsce Dzień Wolności Podatkowej wyliczany jest przez Centrum im. Adama Smitha od 1994 r.

Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Co kryje się pod zagadkowym stwierdzeniem "zarabiać na państwo"? Środki pieniężne pochodzące z podatków, które wpływają do budżetu państwa, zostają wykorzystane m.in. na pokrycie świadczeń socjalnych, rozwój infrastruktury, bezpłatną edukację, bezpieczeństwo, obronę narodową, utrzymanie samorządów, wypłatę emerytur, bezpłatną opiekę zdrowotną oraz szereg innych świadczeń i usług.

W praktyce pieniądze, które podatnicy "płacą państwu", są również przez nich wykorzystywane w innej formie, np. podczas wizyt u lekarzy ("na NFZ"), korzystania z darmowej edukacji przez dzieci lub samego podatnika oraz używania dróg lub innej infrastruktury publicznej. Kwestia sposobu dysponowania zgromadzonymi środkami pieniężnymi to już inny temat – część osób może zgadzać się z polityką redystrybucji, a część nie.

fot. / / Bankier.pl na podstawie danych z Centrum im. Adama Smitha

Na wykresie powyżej przedstawiona została liczba dni w poszczególnych latach (od 1994 r.), po których przypadał Dzień Wolności Podatkowej w Polsce. Od 2018 roku stopniowo zwiększa się liczba dni, jaką trzeba przepracować, żeby spłacić łączną sumę wydatków państwa, wynika z obliczeń Centrum im. Adama Smitha.

Dzień Wolności Podatkowej w latach 1994 - 2021 Rok Dzień wolności podatkowej 1994 1 lipca 1995 6 lipca 1996 4 lipca 1997 28 czerwca 1998 22 czerwca 1999 16 czerwca 2000 16 czerwca 2001 28 czerwca 2002 24 czerwca 2003 28 czerwca 2004 24 czerwca 2005 23 czerwca 2006 24 czerwca 2007 16 czerwca 2008 14 czerwca 2009 14 czerwca 2010 23 czerwca 2011 24 czerwca 2012 21 czerwca 2013 22 czerwca 2014 14 czerwca 2015 11 czerwca 2016 15 czerwca 2017 9 czerwca 2018 6 czerwca 2019 8 czerwca 2020 10 czerwca 2021 11 czerwca Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Centrum im. Adama Smitha

"Do obliczania Dnia Wolności Podatkowej służy stosunek udziału wszystkich wydatków publicznych (budżet państwa, samorządów, rządowe fundusze celowe itp.) do produktu krajowego brutto (PKB). Nominalne dane pochodzą z uzasadnienia do budżetu opracowywanego przez Ministerstwo Finansów, konfrontowane z danymi Eurostatu, oraz z innych oficjalnych źródeł, jak budżety funduszy celowych" – podaje Centrum im. Adama Smitha.

Państwowe dochody z podatków

Czy stosunek udziału wszystkich wydatków publicznych do PKB jest odpowiednim miernikiem? Warto zauważyć, że wydatki państwa nie są finansowane wyłącznie z dochodów podatkowych i podatkowych, ale również z zadłużenia. W przypadku samych wydatków budżetowych, w 2020 r. wyniosły one blisko 505 mld zł - dla porównania dochody ukształtowały się na poziomie 419 mld zł. Warto pamiętać, że w ubiegłym roku na kształt wydatków i dochodów sektora publicznego w znaczący sposób wpłynęła pandemia COVID-19. Spowodowała m.in. znaczący wzrost deficytu budżetowego niż w poprzednich latach (w 2019 r. dochody wyniosły około 400,5 mld zł, natomiast wydatki ponad 414,27 mld zł).

Do dochodów niepodatkowych, stanowiących około 11 proc. wszystkich dochodów budżetowych, należą m.in. opłaty, cła, wpłaty z zysku NBP, spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa oraz grzywny, mandaty, kary pieniężne (jeżeli inne ustawy nie stanowią inaczej).

Można pokusić się o stwierdzenie, że przyjęcie innego sposobu obliczania Dnia Wolności Podatkowej byłoby bardziej odpowiednie. Jako miernik można przykładowo potraktować wyłącznie sumę dochodów podatkowych. Przy takim założeniu Dzień Wolności Podatkowej wypadałby szybciej, ponieważ suma dochodów podatkowych jest niższa niż łączne wydatki państwa.

Można polemizować z nazwą "Dzień Wolności Podatkowej", którzy sugeruje, że osoby osiągające dochód są przez około 163 dni zniewolone przez państwo i musiały oddawać mu środki pieniężne.

Dzień Wolności Podatkowej na świecie

Brytyjczycy mogli "świętować" dzień, w którym symbolicznie zaczęli pracować tylko na siebie i swoje rodziny wcześniej. W Wielkiej Brytanii Dzień Wolności Podatkowej wypadł 31 maja, podaje Adam Smith Institute. Oznacza to, że pracownicy przez 150 dni w roku spłacali swoje zobowiązania podatkowe względem państwa.

Jeszcze wcześniej "wolność" osiągnęli obywatele Kandy. Pracownicy drugiego największego państwa na świecie pracują na rzecz państwa przez 144 dni w 2021 r., wynika z obliczeń Instytutu Frasera. Kanadyjczycy nie mają jednak powodu do "świętowania", ponieważ w porównaniu do ubiegłego roku, Dzień Wolności Podatkowej wypadł 7 dni później.

W Kandzie Dzień Wolności Podatkowej wypada wcześniej, ponieważ jest obliczany na podstawie rocznego obciążenia podatkowego nałożonego na kanadyjskie rodziny, czytamy w wyjaśnieniu metody zastosowanej przez Insytut Frasera.