Dzień Mieszkaniowy 4.10 w Bankier.pl. Debata na żywo, Q&A, quiz i specjalne publikacje

Gdzie szukać okazji na coraz droższym rynku mieszkań, jak sprawnie wnioskować o hipotekę, czy i dokąd warto przenieść już spłacany kredyt - to tylko wybrane tematy Dnia mieszkań w Bankier.pl. Specjalne wydanie serwisu już 4 października, a w nim bezpośrednie spotkania z ekspertami, najnowsze dane z rynku nieruchomości i pierwsze prognozy dla roku 2024.

Prawie dokładnie 3 miesiące temu wystartował rządowy program dopłat "Bezpieczny kredyt 2 proc.". Miał na nowo zwiększyć dostępność kredytów hipotecznych w środowisku wysokich stóp procentowych i niskiej zdolności kredytowej. Zamieszał na rynku, a konsekwencje wydarzeń ostatniego kwartału nie pozostaną bez wpływu na kolejne miesiące. Dla kogo są to dobre wieści - i przeciwnie? Możliwym scenariuszom przyjrzymy się wspólnie z cenionymi obserwatorami rynku.

4 października szczególnie mocno zachęcam do powracania na stronę główną Bankier.pl. To tam pokazywać będziemy specjalne publikacje i wydarzenia z okazji Dnia Mieszkań. O tym, co przygotowaliśmy, piszę w dalszej części artykułu.

04.10.2023, godz. 12:30 Jak oszczędzić na kredycie hipotecznym i szybciej pozbyć się długu

Jeśli zastanawiasz się nad kredytem i nie możesz liczyć na "Bezpieczny Kredyt 2 proc.", to tu dowiesz się jakie wybrać oprocentowanie, jak wnioskować o kredyt, jak zadbać o zdolność kredytową i jak przygotować się na spotkanie z bankiem.

Jeśli spłacasz już kredyt hipoteczny, to podpowiemy czy opłaca się nadpłacać kredyt i jak to zrobić, co warto zrobić z wolnymi środkami, kiedy refinansować "hipotekę".



04.10.2023 godz. 14:00 „Bezpieczny Kredyt 2 procent - wszystko, o co boisz się zapytać Eksperci podsumują pierwszy kwartał programu, opowiedzą o pułapkach, czekających na wnioskujących o kredyt z dopłatami, wskażą różnice pomiędzy ofertami banków oraz odpowiedzą na pytania Uczestników.



Debata "Czekając na 2024", czyli mieszkaniowe i kredytowe jutro

Specjalne publikacje będą dostępne na stronie głównej Bankier.pl od rana. O godzinie 10:00 zapraszamy na transmisję godzinnej debaty poświęconej perspektywom dla rynku mieszkań i kredytów.

Gdzie szukać okazji na drożejącym rynku nieruchomości, czy "Bezpieczny kredyt 2%" rozgrzeje rynek wtórny, kiedy powróci szybsze procesowanie wniosków kredytowych - to wątki, których na pewno nie pominiemy w trakcie dyskusji z okazji Dnia mieszkań. Przyjrzymy się leżącemu na stole nowemu instrumentowi finansowania celów mieszkaniowych, sprawdzimy wydolność kredytodawców i najnowsze parametry poszukiwanych lokali.

Porozmawiam na ten temat z gronem ekspertów reprezentowanych przez środowisko bankowe, doradztwa kredytowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jak i sprzedaży mieszkań. W programie udział wezmą:

Tadeusz Białek , prezes Związku Banków Polskich

, prezes Związku Banków Polskich Honorata Skrzypek-Komorowicz , CEO Kredytowy Poradnik

, CEO Kredytowy Poradnik Marcin Jańczuk , CMO Metrohouse

, CMO Metrohouse Robert Chojnacki, CEO redNet Property Group.

Transmisja będzie dostępna na stronie głównej Bankier.pl oraz bezpośrednio w tym artykule.

Webinary dla przyszłych i obecnych (!) kredytobiorców

Debata to nie jedyna okazja tego dnia, żeby posłuchać rynkowych specjalistów.

Wysokie stopy procentowe nieprzerwanie dają się we znaki kredytobiorcom, którzy mają na koncie zobowiązania zaciągnięte kilka lat temu. Tej sytuacji nie zmieniła wrześniowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stopy referencyjnej o 75 pb. Powraca więc pokusa refinansowania zobowiązania, czyli przeniesienia kredytu do innego banku, ale już na lepszych warunkach. Kiedy warto, jak się przygotować do tego procesu, co proponują banki - o to czytelnicy będą mogli pytać ekspertów podczas webinaru organizowanego 4 października o godz. 12:30. Spotkanie z Marcinem Berusem z Lendi poprowadzi dr Michał Kisiel, analityk Bankier.pl i dziennikarz specjalizujący się w tematyce hipotecznej.

Webinar będzie próbą poszukiwania także innych sposobów obniżenia kosztów hipotecznego długu. Formuła Q&A pozwoli uczestnikom na zadanie pytań m.in. o proces nadpłacania kredytu, spłaty zobowiązania przed terminem czy o najlepsze wykorzystanie środków zaoszczędzonych dzięki wakacjom kredytowym.

Dnia Mieszkań nie powinny też przegapić osoby zainteresowane kredytem mieszkaniowym wspieranym rządowym programem "Bezpieczny kredyt 2 proc.". W nowych przepisach łatwo się pogubić, zwłaszcza gdy sytuacja kredytobiorcy nie jest "katalogowa". Żeby pomóc czytelnikom w skutecznym przebrnięciu przez proces kredytowy, w Dniu Mieszkań organizujemy webinar na temat programu w formule Q&A. O niuanse "BK2%" red. Michał Kisiel zapyta doświadczonych praktyków - Krzysztofa Bontala i Łukasza Sroczyńskiego.

Udział w webinarach jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji - linki do zapisów znajdują się powyżej, przy opisach webinarów. Każdy zarejestrowany użytkownik będzie mógł odtworzyć nagrania webinarów w późniejszym terminie.

"Bezpieczny kredyt 2 proc." - sprawdź, ile wiesz! [QUIZ]

Mnogość publikacji o "Bezpiecznym kredycie 2 proc." może sprawiać wrażenie, że o programie napisano już wszystko. Ilość i różnorodność pytań, z jakimi do redakcji zgłaszają się czytelnicy, sugeruje jednak, że nie wszystkie warunki programu są oczywiste. 4 października damy czytelnikom okazję do sprawdzenia swojej wiedzy. Od rana będzie czekał na Państwa specjalny quiz.

W Dniu mieszkań opublikujemy także obszerny materiał odsłaniający wszystkie koszty związane z zakupem nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym.

Jednym z głównych materiałów specjalnego wydania serwisu będzie przekrojowa analiza z najważniejszymi danymi z rynku mieszkań i kredytów. Pozycja nie do pominięcia z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych rynkiem nieruchomości.

Gorąco zapraszam do bacznego obserwowania Bankier.pl w środę 4 października.