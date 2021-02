Przenieśliśmy się do sieci, oszuści też. Sprawdź, czy rozpoznasz zagrożenie! [Quiz]

Ponad połowa Polaków nie dba o regularną zmianę hasła do logowania

Ponad 50 proc. Polaków nie zmienia regularnie hasła do logowania, a ok. 20 proc. nie ma w urządzeniach antywirusa - wynika z badania KRD i serwisu ChronPESEL.pl. Stare hasła i niezabezpieczony sprzęt zachęcają cyberprzestępców do działania - przypominają eksperci w Dniu Bezpiecznego Internetu.