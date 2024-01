Dziemianowicz-Bąk: Powołam radę ds. sytuacji kobiet na rynku pracy

Powołam radę do spraw sytuacji kobiet na rynku pracy, tak by wszystkie projekty, które będą procedowane i dotyczyć będą tej sfeminizowanej części środowiska pracowniczego, mogły być konsultowane – powiedziała w sobotę w programie „Fakty po Faktach” TVN24 minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

fot. Adam Chelstowski / / FORUM

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej odniosła się do problemów kobiet na rynku pracy przy okazji pytania o postulat przywrócenia niedziel handlowych. Podkreśliła, że większość pracowników sklepów to kobiety.

„Ta wolna niedziela jest dla nich często jedyną szansą, aby usiąść z dzieckiem i pomóc w nauce, spotkać się z bliskimi i zasiąść do wspólnego obiadu. Nie chciałabym im tej szansy odbierać” – powiedziała Dziemianowicz-Bąk. Jako przykład kompromisowego rozwiązania tej sprawy podała uregulowanie pracy handlu w Wigilię Bożego Narodzenia. „Ostatnio rozgorzała dyskusja dotycząca pracy w Wigilię - może warto pomyśleć o tym, by takie tradycyjne, rodzinne dni były w ogóle dniami wolnymi od pracy” – mówiła. Dodała jednocześnie, że sprawa niedziel handlowych nie należy do priorytetów rządu.

Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że sprawy zatrudniania kobiet są kluczowe dla jej resortu i rozpatrywaniem projektów dotyczących tych zagadnień zajmie się powołane przez nią gremium. „Powołam radę do spraw sytuacji kobiet na rynku pracy, tak by wszystkie projekty, które będą procedowane i dotyczyć będą tej sfeminizowanej części środowiska pracowniczego, mogły być konsultowane” – powiedziała minister. W jej opinii przedmiotem działań będzie między innymi aktywizacja kobiet na rynku pracy i ochrona po powrocie z urlopu macierzyńskiego.(PAP)

Autor: Michał Szukała

szuk/ mhr/