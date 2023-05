Dzicy lokatorzy zajmują budynek rosyjskiego oligarchy w Amsterdamie. Sąd: mogą w nim pozostać

Dzicy lokatorzy zajmujący budynek należący do rosyjskiego oligarchy Arkadija Wołoża w Amsterdamie mogą w nim pozostać - zdecydował sąd apelacyjny w Amsterdamie. Sąd odrzucił apelację rodziny Wołoża, która domagała się zwrotu nieruchomości.

Właścicielem kamienicy przy Vossiusstraat 16, jednej z najdroższych ulic stolicy Holandii, jest Arkadij Wołoż, współzałożyciel wyszukiwarki Yandex, rosyjskiego odpowiednika Google. W listopadzie ubiegłego roku sąd postanowił, iż dzicy lokatorzy, którzy nielegalnie wprowadzili się do należącego do niego budynku, będą mogli w nim pozostać.

Nielegalni lokatorzy argumentowali, że budynek stoi pusty, a właściciel planował go wynająć lub sprzedać, co byłoby naruszeniem sankcji. Dodali, że dom został również zajęty „na znak poparcia ukraińskich i rosyjskich anarchistów, walczących ze swoim państwem".

Russian Yandex Corporation founder Arkady Volozh is trying to get his house back in Amsterdam



The squatters who seized the five-storey building in Amsterdam of the founder of Yandex Arkady Volozh faced a confrontation with the owner. According to them, Volozh may have bribed or… pic.twitter.com/HbjUseBpL1