Działki w regionach drożeją mocniej niż w dużych miastach. [Nowy raport]

fot. Bankier.pl /

Choć 2020 r. przyniósł podwyżki średnich cen ofertowych działek budowlanych w całej Polsce, średnie stawki dyktowane za parcele położone poza stolicami województw wzrosły znacznie mocniej – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom. Najmocniej swoje oczekiwania podnieśli sprzedający 10-arowe działki.

Grudzień, podobnie jak listopad przyniósł w większości miast wojewódzkich podwyżki średnich cen ofertowych gruntów budowlanych. Wzrost oczekiwań sprzedających był szczególnie widoczny w przypadku najmniejszych działek. Wycena parcel o powierzchni do 8 arów położone w Warszawie rośnie nieprzerwanie od sześciu miesięcy. Grudniowy wzrost w relacji do listopada o niespełna 3 proc. przyniósł kolejny rekord wyceny. Średnia kwota, jaką wpisywano w ogłoszeniach sprzedaży po raz pierwszy w historii przekroczyła 1600 zł/mkw.

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych w wybranych miastach – grudzień 2020 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Wrocław 549 +0,2 +15,6 0-800 844 -1,2 -12,8 800-1200 620 +5,8 +30,5 1200-2000 602 +2,4 +39,4 2000-5000 558 -2,1 +13,4 5000-10 000 293 -1,7 -26,2 +10 000 307 +6,2 +37,7 Bydgoszcz 241 0,0 -13,9 0-800 362 +2,3 -31,2 800-1200 326 +1,6 +2,2 1200-2000 193 -3,5 -8,1 2000-5000 158 +3,9 -21,8 5000-10 000 234 +4,5 +44,4 +10 000 137 0,0 -12,2 Lublin 310 -3,4 +5,1 0-800 591 -4,8 -3,4 800-1200 313 -6,3 +10,6 1200-2000 267 +0,4 +13,6 2000-5000 237 -2,1 -0,8 5000-10 000 341 -2,6 -2,0 +10 000 204 +4,1 +1,5 Gorzów Wielkopolski 98 +4,3 +30,7 0-800 186 -11,4 -7,0 800-1200 83 -1,2 +10,7 1200-2000 86 +14,7 +30,3 2000-5000 108 +5,9 +52,1 5000-10 000 83 +7,8 +59,6 +10 000 108 +27,1 +2,9 Łódź 686 +0,3 +123,5 0-800 534 +2,5 +19,5 800-1200 540 +16,4 +77,0 1200-2000 265 -8,6 -23,6 2000-5000 248 -1,6 -11,7 5000-10 000 247 -8,2 +27,3 +10 000 141 -16,1 -32,9 Kraków 627 +1,8 +13,2 0-800 1121 +8,2 +27,8 800-1200 625 +1,5 +22,1 1200-2000 506 +1,0 +7,7 2000-5000 574 -2,0 +12,8 5000-10 000 394 -3,7 -6,6 +10 000 369 -12,6 -27,6 Warszawa 925 -0,6 +6,8 0-800 1621 +2,9 +21,2 800-1200 1041 +1,6 +16,8 1200-2000 802 -0,4 +11,1 2000-5000 719 -1,1 +0,7 5000-10 000 600 -6,3 -9,5 +10 000 490 -1,0 -23,9 Opole 198 -3,4 +1,0 0-800 264 -4,3 +8,2 800-1200 192 +8,5 +6,7 1200-2000 221 +7,3 +31,5 2000-5000 164 -7,3 -18,4 5000-10 000 231 -14,1 -25,7 +10 000 144 0,0 +14,3 Rzeszów 528 +10,5 +146,7 0-800 2934 +21,0 +765,5 800-1200 269 +5,9 +31,9 1200-2000 216 -2,3 +13,7 2000-5000 243 +2,1 +11,5 5000-10 000 174 -0,6 -3,3 +10 000 189 10,5 +2,7 Białystok 392 -3,2 +6,8 0-800 618 -4,5 -4,5 800-1200 351 -1,1 -5,1 1200-2000 300 +1,7 +26,1 2000-5000 321 -1,8 -3,9 5000-10 000 356 -3,8 +81,6 +10 000 181 -12,1 +13,8 Gdańsk 542 -1,8 +3,8 0-800 852 -3,5 -7,9 800-1200 633 -0,8 +14,7 1200-2000 509 +2,2 +2,8 2000-5000 388 -7,6 +40,6 5000-10 000 647 -5,8 +36,5 +10 000 246 +5,1 -3,5 Katowice 365 +4,3 -2,9 0-800 333 +2,8 -11,4 800-1200 435 +15,4 +17,6 1200-2000 521 +18,9 +2,0 2000-5000 338 -5,6 -5,8 5000-10 000 309 +1,3 +6,2 +10 000 285 -2,7 +21,8 Kielce 384 +17,4 -16,3 0-800 620 +36,0 -11,9 800-1200 255 +2,4 +7,6 1200-2000 261 +2,8 -29,5 2000-5000 411 +3,5 -17,1 5000-10 000 152 -8,4 -49,8 +10 000 404 +10,7 +23,5 Olsztyn 207 +18,3 +28,6 0-800 - - - 800-1200 224 +28,7 -4,3 1200-2000 175 +34,6 +10,1 2000-5000 261 +10,6 +57,2 5000-10 000 213 +10,4 +187,8 +10 000 125 -3,8 +278,8 Poznań 617 +1,0 +14,3 0-800 889 +4,0 +28,3 800-1200 718 -0,8 +28,7 1200-2000 613 +6,4 +20,9 2000-5000 404 +3,6 +10,1 5000-10 000 367 +1,1 -2,4 +10 000 284 -0,7 -48,1 Szczecin 346 +4,2 +6,1 0-800 493 +22,6 +22,6 800-1200 354 -1,7 +10,6 1200-2000 324 +8,7 +14,1 2000-5000 325 +4,5 -6,1 5000-10 000 152 -12,6 -31,5 +10 000 274 -1,8 -4,2 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Od pięciu miesięcy rosną oczekiwania sprzedających działki mniejsze niż 8-arowe w Rzeszowie. Po blisko 700-procentowym wzroście średniej stawki w październiku, 5-procentowej podwyżce w listopadzie, w grudniu średnia stawka dla tego metrażu wzrosła o 21 proc. i zbliżyła się do trudnej do wyobrażenia jeszcze we wrześniu kwoty 3000 zł/mkw. Wpływ na ten stan ma struktura ofert dostępnych w Rzeszowie. Na sprzedaż wystawione są dobrze zlokalizowane działki, a dodatkowo ich podaż jest ograniczona.

Odwrotną tendencję widać w Gdańsku, gdzie wycena najmniejszych parcel spada od trzech miesięcy. Grudniowa obniżka o 3,5 proc. względem listopada sprawiła, że średnia stawka dyktowana za działki o powierzchni mniejszej niż 8 arów znalazła się na najniższym poziomie od marca 2019 r.

W relacji do grudnia 2019 r. oczekiwania sprzedających najmniejsze grunty budowlane w Gdańsku obniżyły się o blisko 8 proc. Ze spadkiem średnich kwot wpisywanych w ogłoszeniach sprzedaży mieliśmy do czynienia w skali roku w stolicach ośmiu, a więc połowy województw.

Mniejsze powody do zadowolenia mają szukający nieco większych działek o powierzchni od 8 do 12 arów, w przypadku których 2020 r. przyniósł znacznie powszechniejsze podwyżki. Wycena tego typu parcel wzrosła w stolicach czternastu województw. Tendencja wzrostowa od trzech miesięcy utrzymuje się w Warszawie, gdzie średnia stawka od listopada znajduje się powyżej poziomu 1000 zł/mkw.

Ceny ofertowe działek budowlanych - województwa

Choć też znaczące, podwyżki notowane w stolicach województw blado wypadają jednak, jeśli zestawi się je ze wzrostem wyceny parcel położonych poza miastami wojewódzkimi. Od masowej korekty średnich stawek, która miała miejsce w czerwcu 2020 r. w większości województw mieliśmy do czynienia ze wzrostami sporadycznie przeplatanymi nieznacznymi obniżkami. Dość powiedzieć, że w każdym z województw zarówno 10-arowe działki budowlane jak i największe grunty o powierzchni powyżej 100 arów wyceniane były wyżej niż w grudniu 2020 r., a z wyjątkiem woj. zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego roczne wzrosty średnich stawek przekraczały 20 proc.

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych w województwach – grudzień 2020 r. Województwo Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] dolnośląskie 0-800 474 -7,1 +64,0 800-1200 196 +7,1 +51,9 1200-2000 139 +0,7 +35,0 2000-5000 151 -1,3 +77,6 5000-10 000 134 +2,3 +31,4 +10 000 123 -2,4 +61,8 kujawsko-pomorskie 0-800 205 +1,5 -3,3 800-1200 121 +1,7 +15,2 1200-2000 106 -1,9 +23,3 2000-5000 82 -1,2 +6,5 5000-10 000 184 0,0 +25,2 +10 000 64 +8,5 +28,0 lubelskie 0-800 395 -1,7 +12,5 800-1200 196 +0,5 +51,9 1200-2000 138 -0,7 +23,2 2000-5000 117 -0,8 +42,7 5000-10 000 154 -4,3 +73,0 +10 000 115 +6,5 +74,2 lubuskie 0-800 137 -2,8 -8,1 800-1200 96 +1,1 +29,7 1200-2000 82 0,0 +46,4 2000-5000 65 +6,6 +44,4 5000-10 000 80 +12,7 +63,3 +10 000 105 +9,4 +183,8 łódzkie 0-800 402 +14,9 +5,0 800-1200 228 +5,6 +107,3 1200-2000 142 +2,2 +18,3 2000-5000 126 +3,3 +44,8 5000-10 000 121 -6,9 +77,9 +10 000 105 -3,7 +29,6 małopolskie 0-800 546 +7,9 +58,7 800-1200 228 -3,0 +47,1 1200-2000 155 0,0 +23,0 2000-5000 151 -10,1 +17,1 5000-10 000 158 0,0 +46,3 +10 000 199 +5,9 +114,0 mazowieckie 0-800 835 +4,0 +62,1 800-1200 338 +3,0 +49,6 1200-2000 284 +2,5 +31,5 2000-5000 275 -1,8 +44,0 5000-10 000 224 -5,1 +21,7 +10 000 203 -3,3 +36,2 opolskie 0-800 148 -10,3 -8,1 800-1200 120 +5,3 +39,5 1200-2000 110 +2,8 +61,8 2000-5000 97 +4,3 +27,6 5000-10 000 121 -18,8 +70,4 +10 000 107 +16,3 +148,8 podkarpackie 0-800 686 -17,0 +202,2 800-1200 141 +2,9 +62,1 1200-2000 113 -9,6 +41,3 2000-5000 97 +3,2 +29,3 5000-10 000 78 -1,3 -11,4 +10 000 105 -1,9 +75,0 podlaskie 0-800 323 -3,9 +21,0 800-1200 169 0,0 +28,0 1200-2000 135 +1,5 +46,7 2000-5000 119 -4,0 +29,3 5000-10 000 121 -8,3 +36,0 +10 000 89 -25,8 +21,9 pomorskie 0-800 704 +2,5 +22,6 800-1200 221 -7,5 +50,3 1200-2000 229 +11,7 +73,5 2000-5000 145 -8,2 +23,9 5000-10 000 161 -1,2 +17,5 +10 000 145 +2,1 +46,5 śląskie 0-800 225 +4,2 +29,3 800-1200 153 +2,7 +22,4 1200-2000 121 -0,8 +12,0 2000-5000 111 +0,9 +14,4 5000-10 000 117 +3,5 +18,2 +10 000 124 -1,6 +31,9 świętokrzyskie 0-800 506 +39,0 +36,0 800-1200 122 +0,8 +18,4 1200-2000 119 -6,3 +11,2 2000-5000 141 -4,1 +51,6 5000-10 000 104 +4,0 +73,3 +10 000 80 +1,3 +12,7 warmińsko-mazurskie 0-800 208 +1,5 -19,4 800-1200 99 +3,1 +6,5 1200-2000 77 +2,7 +13,2 2000-5000 83 +2,5 +62,7 5000-10 000 67 -1,5 +55,8 +10 000 57 +3,6 +54,1 wielkopolskie 0-800 329 +0,6 +41,8 800-1200 263 +5,6 +76,5 1200-2000 175 -0,6 +41,1 2000-5000 181 +10,4 +58,8 5000-10 000 183 +0,5 +74,3 +10 000 133 +1,5 +31,7 zachodniopomorskie 0-800 294 +3,2 +14,0 800-1200 161 +0,6 +21,1 1200-2000 139 +1,5 +25,2 2000-5000 147 +1,4 +15,7 5000-10 000 140 -3,4 +38,6 +10 000 143 +2,9 +53,8 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

W sześciu największych polskich miastach (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk) średnia wycena małych działek budowlanych w skali roku wzrosła także mocniej niż oczekiwania sprzedających mieszkania, w szczególności na rynku wtórnym.

Wpływ na ten stan miało m.in. zwiększone zainteresowanie Polaków budową domów jednorodzinnych, do którego przyczyniła się pandemia koronawirusa. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2020 r. polskie urzędy wydały zgody na budowę 101 591 domów jednorodzinnych, co było wynikiem o 5 proc. wyższym niż w 2019 r. i o 11 proc. wyższym niż w 2018 r. W mniejszym stopniu rosnące zainteresowanie budową domów było jednak widać w przypadku liczby rozpoczętych budów. Była ona niemal identyczna jak w 2020 r. i wyniosła 90 309 domów – o 5 mniej niż w 2019 r., jednak o 5,9 proc. więcej niż w 2018 r.