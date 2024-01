Dywidendy spółek z WIG20 mogą wzrosnąć o 50%

fot. Phongphan / /

Wzrost dywidend dla spółek z indeksu WIG20 wyniesie ok. 50% w stosunku do roku 2023, do czego w największym stopniu przyczyni się sektor finansowy, prognozują analitycy Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Według nich w tym roku polski rynek akcji dalej powinien wyróżniać się pozytywnie na tle rynków zagranicznych.

"Oczekiwane przez nas przyspieszenie wzrostu PKB będzie stanowiło wsparcie do poprawy wyników finansowych spółek, które są główną siłą napędową dla wzrostu wartości ich akcji. Oprócz wzrostu raportowanych wyników finansowych, powody do radości giełdowym inwestorom mogą dać wyższe dywidendy, jakie polskie spółki powinny wypłacić w 2024 roku. Szacujemy, że wzrost dywidend dla spółek z indeksu WIG20 wyniesie ok. 50% w stosunku do roku 2023, do czego w największym stopniu przyczyni się sektor finansowy" - czytamy w raporcie " Komentarz rynkowy oraz perspektywy na 2024 r.".

Analitycy zwrócili uwagę, że pomimo imponującego wzrostu cen akcji, jaki miał miejsce w 2023 roku na GPW (WIG +36,5%), skumulowany wzrost indeksu WIG za lata 2022-2023 i tak nie nadążył za tempem wzrostu cen w gospodarce, jaki miał miejsce w tym czasie (WIG +13,2%, inflacja blisko +24%).

"Może to stanowić argument za tym, że polski rynek akcji nie jest drogi. Do podobnych wniosków dochodzimy, analizując kształtowanie się na przestrzeni czasu wskaźnika Cena/Zysk, który wciąż znajduje się poniżej wieloletniej średniej. Mając na uwadze powyższe argumenty, polski rynek akcji dalej powinien wyróżniać się pozytywnie na tle rynków zagranicznych" - czytamy dalej.

Po bardzo udanym roku dla funduszy inwestycyjnych oferujących ekspozycję na rynki akcji oraz obligacji, zdaniem Santander TFI warto spojrzeć przychylniej na fundusze absolutnej stopy zwrotu, których polityka inwestycyjna cechuje się wysoką elastycznością.

"W 2024 roku spodziewamy się miękkiego lądowania światowej gospodarki. Oczekujemy dalszego obniżania się inflacji oraz umiarkowanie dodatniego wzrostu gospodarczego. Taki scenariusz, przy relatywnie wysokich stopach procentowych, powinien wspierać wyniki funduszy dłużnych. Zalecamy zdywersyfikowane zaangażowanie zarówno w dług skarbowy, jak i korporacyjny. Inwestor, który ma taki portfel, powinien być w stanie uzyskać atrakcyjne stopy zwrotu również w przypadku alternatywnych scenariuszy. Na rynku polskim oczekujemy stabilizacji stóp procentowych. Stwarza to naszym zdaniem atrakcyjne środowisko dla subfunduszy dłużnych krótkoterminowych" - napisano dalej w raporcie.

