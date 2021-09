Dywidendowe ostatki. Sprawdzamy, gdzie szukać najwyższych wypłat we wrześniu

fot. SZYMON LASZEWSKI / / FORUM

Szczyt sezonu wynikowego 2021 już wprawdzie za inwestorami, nie oznacza to jednak końca ciekawych propozycji. W dywidendowej bazie Bankier.pl wciąż można znaleźć 23 spółki, które będą dzieliły się zyskiem we wrześniu. Sprawdzamy, które oferują najwyższe stopy.

Blisko 200 wypłat dywidend już za spółkami i akcjonariuszami z polskiej giełdy. Wrzesień zwyczajowo przynosi ostatni mocny akord sezonu. W rozpoczętym właśnie miesiącu inwestorów czekają łącznie 23 wypłaty, w tym 7 ze stopą powyżej 5 proc. Na rozkładzie nie zabraknie gigantów.

Najwyższą obecnie stopę proponuje Muza, niemal 10 proc. Ostatnie notowanie z prawem do 0,65 zł na akcję będzie miało miejsce 22 września. Będzie to premierowa dywidenda dla tej wydawniczej spółki, jednak warto zauważyć, że wypłata odbywa się z nagromadzonego zysku z lat ubiegłych. Mimo to akcje Muzy w tym roku podrożały już przeszło dwukrotnie.

Gwiazdą wrześniowej odsłony dywidendowego sezonu jest zdecydowanie PZU. Ubezpieczyciel chce na ten cel przeznaczyć 3 mld zł, co daje obecnie stopę na poziomie 8,6 proc. Propozycja zarządu PZU to oferta nieco na "dopingu". Jest wypłacana z ubiegłorocznego zysku netto w wysokości 1,9 mld zł powiększonego o 2,1 mld zł przeniesione z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto w 2019 roku. Spółka niby więc wypłaca dywidendę za rok 2020, jednak w sumie jest to wypłata za dwa lata: 2019-2020. Przypomnijmy, że w ubiegłym pandemicznym roku spółka musiała wstrzymać wypłatę ze względu na zalecenia KNF.

Najwyższe obecnie stopy dywidend proponowane na wrzesień 2021 roku Spółka Ostatnie notowanie z prawem do dywidendy Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda na akcję Stopa dywidendy* Status dywidendy MZA (MUZA) 22.wrz.21 08.paź.21 0.65 PLN 9.8% uchwalona PZU (PZU) 13.wrz.21 06.paź.21 3.50 PLN 8.6% uchwalona MNS (MENNICASK) 07.wrz.21 22.wrz.21 9.61 PLN 8.1% uchwalona KVT (KRVITAMIN) 17.wrz.21 28.wrz.21 1.47 PLN 6.4% uchwalona PTN (POLTRONIC) 21.wrz.21 16.gru.21 0.10 PLN 6.1% uchwalona NWG (NEWAG) 13.wrz.21 29.paź.21 1.50 PLN 5.9% uchwalona FRO (FERRO) 07.wrz.21 22.wrz.21 2.20 PLN 5.4% uchwalona DBC (DEBICA) 16.wrz.21 17.gru.21 3.72 PLN 4.6% uchwalona DPL (DROZAPOL) 06.wrz.21 15.wrz.21 0.30 PLN 4.1% uchwalona COG (COGNOR) 28.wrz.21 11.paź.21 0.15 PLN 3.4% uchwalona Źródło: Komunikaty spółek. Stopa dywidendy zależy od aktualnej wyceny, która może ulec zmianie

Warto dodać, że PZU nie jest jedynym gigantem, który przydzieli prawa do dywidendy we wrześniu. Na liście znajdują się także Pekao (stopa 3 proc.), Cyfrowy Polsat (w sumie 3,3 proc.) czy Bank Handlowy (2,6 proc.). Takie stopy dywidend nie pozwalają się załapać jednak do wrześniowej czołówki.

W czołówce tej jest Mennica Skarbowa z trzecią najwyższą wrześniową propozycją (8,1 proc.). Co istotne będzie to dywidenda w pełni finansowana z zeszłorocznego zysku, więc inaczej niż w przypadku Muzy i PZU. Mennica nie jest jednak stałym bywalcem dywidendowych zestawień, po raz ostatni zyskiem dzieliła się w 2015 roku.

Ponad 6 proc. wynosi obecnie stopa proponowana przez Krynicę Vitamin oraz Poltronic. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku Krynicy będzie to zaliczka na dywidendę wypłacana z tegorocznego zysku. Dla notowanego na NewConnect Poltrinika tegoroczna dywidenda będzie z kolei trzecią z rzędu. Ponad 5-proc. stopę zakładają propozycje Newagu oraz Ferro. Pełną bazę wypłat można znaleźć na naszych stronach w zakładce "Dywidendy".

O tym warto wiedzieć, polując na dywidendy

Polując na tegoroczne dywidendy, warto pamiętać, że przez spore zawirowania w 2020 roku część spółek posiłkuje się w tegorocznych wypłatach kapitałem zapasowym, w ten sposób nadrabiając zeszłoroczną wstrzemięźliwość. Powyższe przykłady pokazują, że kluczowym jest zbadanie, czy spółka wypłaca zysk z obecnego roku, czy wspiera się kapitałem zapasowym. To właśnie tę kwestię powinni przede wszystkim analizować inwestorzy szukający dywidend w wakacyjne miesiące.

Warto także pamiętać, że dywidenda jest odejmowana od kursu i dodatkowo automatycznie potrącany jest od niej 19-proc. podatek tzw. Belki. Stąd strategia polegająca tylko na polowaniu na pojedyncze wysokie wypłaty jest raczej pozbawiona sensu. Na dywidendy warto patrzeć w dłuższym terminie bądź - jeżeli celem inwestora jest spekulacja, z punktu widzenia zachowania kursu w związku ze zbliżającą się wypłatą.