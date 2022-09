Dywidendy do góry, a indeksy w dół. Tylko na WIG20 jeden kierunek

fot. Szymon Laszewski / / FORUM

Z roku na rok średnie i małe spółki wypłacają swoim akcjonariuszom coraz wyższe dywidendy. W 2022 r. będą ona najwyższe od lat. W tym samym czasie ich indeksy osuwają się coraz niżej. Inaczej jest w przypadku największych firm, których wypłaty są coraz niższe tak jak notowania reprezentacyjnego indeksu.

Niestety kondycja giełdowa największych polskich spółek, daleka jest od idealnej. Indeks WIG20 jest od początku roku niżej o 37 proc. i poza rosyjskim MOEX-em jest najgorzej radzącym sobie benchmarkiem na świecie. Niekorzystnie przedstawia się też dywidendowa sytuacja w największych spółkach, które z roku na rok wypłacają swoim akcjonariuszom coraz mniej wypracowanego zysku. Obecna stopa dywidendy dla całego indeksu jest mniejsza niż ta dla mWIG40 i sWIG80.

Wyższe dywidendy, ale nie u wszystkich

Według opracowywanych przez GPW Benchmark trzech indeksów dywidendowych to spółki z WIG20 od kilku lat coraz mniej chętnie dzielą się zyskami z akcjonariuszami, mimo że wiele nich w poprzednim roku osiągała historycznie najlepsze wyniki finansowe. Okazuje się, że niewiele z tego zostaje dla akcjonariuszy, przynajmniej w porównaniu do lat ubiegłych. Inaczej jest z niższymi segmentami rynku.

Indeksy dywidend są obliczane na podstawie dochodów z akcji z tytułu dywidend pieniężnych wypłacanych przez spółki wchodzące w skład trzech indeksów bazowych (odpowiednio: WIG20, mWIG40, sWIG80). Dywidenda jest uwzględniana w indeksach po ostatnim dniu notowania akcji z prawem do dywidendy. Ich wartość jest po trzecim piątku grudnia zerowana.

Giełda rozpoczęła publikację tych indeksów pod koniec 2018 r., ale są one obliczane według wartości bazowych już z 2007 r. Dzięki temu możemy prześledzić 16 lat dywidendowej historii spółek z najważniejszych segmentów rynku.

Dywidendowe koło ratunkowe

Długoterminowa polityka dywidendowa i pewny pasywny dochód mogą w istotny sposób zmienić patrzenie na giełdowe spółki. Dywidendowi arystokraci to określenie z amerykańskiego rynku akcji, które oznacza spółkę z indeksu S&P500 wypłacającą od co najmniej 25 lat nieprzerwanie rosnącą dywidendę. Na WIG20 jest to pojęcie abstrakcyjne, chociaż na całej GPW znajdziemy spółki, które dzielą się zyskami od co najmniej 20 lat (np. Hydrotor, Apator).

Dywidenda może w istotny sposób zmieniać postrzeganie atrakcyjności spółki, zwłaszcza przez długoterminowych inwestorów. Same wahania kursu firmy o stabilnym biznesie są mniej istotne, jeśli wypłaca co roku dywidendę.

W dłuższym terminie może to bardzo wpływać na potencjalny zysk inwestorów, albo zmniejszać stratę jak ma to miejsce np. w przypadku WIG20TR, jeśli pastwimy się już nad największymi spółkami.

Strata WIG20 Total Return (WIG20TR), dochodowego indeksu uwzględniającego także wypłacone dywidendy (oraz emisje z prawem poboru), za ostatnie 10 lat wynosi 18 proc., kiedy „cenowy” WIG20 w tym samym czasie jest 37 proc. pod kreską.

Słabość WIG20 i stopa dywidendy indeksu

Jednak to nie indeks WIG20TR będzie głównym bohaterem dalszej części, a indeksy dywidendowe i m.in. WIG20dvp, uwzględniający tylko wypłacone akcjonariuszom zyski w poszczególnych latach.

W przypadku największych spółek najwyższe dywidendy zostały wypłacone w 2012 r., by później stopniowo obniżać wypłaty, aż do absolutnego minimum w mierzonej historii w covidowym 2020 r.

Bieżący rok wpisuje się jednak we względnie stały poziom dywidendowych wypłat (z wyjątkiem 2020 r.) obserwowany od 2016 r. Nie będzie tajemnicą, że największy na to wpływ miała polityka spółek z kontrolnym udziałem Skarbu Państwa. Trend przenoszenia zysków do budżetu za pomocą podatków, z pominięciem pozostałych akcjonariuszy, według ostatnich doniesień może jeszcze się wzmocnić.

gpwbenchmark.pl

Uzupełnieniem są pozostałe spółki, które mają różną politykę w tym względzie i jak np. LPP, Asseco, Cyfrowy Polsat starają się zwiększać wypłaty. Inne, jak Allegro czy Dino, które stawiają na wzrost skali działalności i konieczne w związku z tym inwestycje, nie dzielą się zyskiem z akcjonariuszami.

Z indeksu WIG20dvp możemy odczytać aktualną wartość wskaźnika, która dzielona przez poziom indeksu bazowego z początku roku, pokaże jaką stopę zwrotu z tytułu dywidend ma cały indeks. W 2022 r. ta stopa dla WIG20 wynosi 2,3 proc.

Spółki z mWIG40 jeszcze poprawią wynik

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja dywidend od spółek z mWIG40, mierzona przez mWIG40dvp. W 2022 r. wypłaciły one najwięcej zysków akcjonariuszom w badanym okresie. A to jeszcze nie koniec wzrostów wskaźnika, ponieważ po 20 października zostanie uwzględniona dywidenda dla akcjonariuszy STS Holding, a w planach wypłatę części zysku ma także Ciech, ale nie przekazał informacji na kiedy wyznaczono dzień dywidendy.

gpwbenchmark.pl

Niestety nie ma to wpływu na kondycję indeksu bazowego, który osuwa się coraz niżej na wykresie, a jego strata od początku roku to już 33 proc. Jeszcze przed uwzględnieniem wypłat od STS-u i Ciechu, stopa dywidendy dla mWIG40 wynosi w 2,8 proc.

W tym miejscu warto wyjaśnić, dlaczego w każdym kolejnym roku indeksy tylko rosną. Ponieważ odzwierciedlają one wszystkie dywidendy na spółkach z indeksu, które do danej chwili miały ustalony ostatni dzień notowania z prawem do dywidendy (dywidendy skumulowane). Nie kumuluje się w nim dywidend z lat poprzednich.

sWIG80 na drodze do rekordu

Skumulowane dywidendy w 2022 r. już zbliżają się do poziomu dotychczas rekordowego roku 2021. Wartość indeksu sWIG80dvp wynosiła na koniec września 628,96 pkt, ale na akcjonariuszy czekają jeszcze dywidendy od Grodna, dla których ostatnim dniem na zakup akcji będzie 3 października oraz jeszcze nieuchwalone przez rady nadzorcze, a zarekomendowane przez zarządy wypłaty od Rainbow i Ambry.

gpwbenchmark.pl

Tym samym należy się spodziewać, że małe spółki, śladem tych z mWIG40 również zakończą rok z najwyższymi wypłatami w historii. Jednak podobnie jak wyżej nie ma przełożenia na atrakcyjność inwestycyjną sWIG80, ponieważ od początku roku strata wynosi już 21 proc. Stopa zwrotu z dywidend dla całego indeksu wynosi obecnie blisko 3,1 proc.

Indeks pokazuje dochody, jakie inwestor osiąga z tytułu dywidend wypłacanych przez spółki z indeksu bazowego. Wliczają się wyłącznie zwykłe dywidendy pieniężne w tym zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Reprezentuje tę część inwestycji, w której inwestor po otrzymaniu kolejnych dywidend zachowuje je w portfelu i nie reinwestuje. To w istotny sposób odróżnia indeks od typów total return.

Poza tym w obliczeniach nie uwzględnia się cen transakcji akcjami, jak również innych niż dywidenda dochodów z akcji np. dochodów z tytułu praw poboru. Z tego względu indeks dywidendowy różni się zasadniczo od pozostałych indeksów cenowych oraz indeksów dochodowych.

Miara pasywnego zarabiania

Przywołane indeksy WIG20dvp, mWIG40dvp oraz sWIG80dvp to dobre narzędzie dla inwestorów, którzy szukają informacji o stopach zwrotu z poszczególnych segmentów rynku tylko z tytułu dywidend. Są one publikowane codziennie przez GPW Benchmark. Wykluczenie ze składu indeksu bazowego spółki, której dywidenda została wcześniej uwzględniona w kalkulacji indeksu dywidendowego, nie powoduje usunięcia tej dywidendy z wartości tego indeksu. Tak było w przypadku Grupy Kęty, której dywidenda została zaliczona do mWIG40dvp, a spółka jest już w WIG20.