Najwyższe dywidendy z GPW na wakacje 2021

W czerwcu gorąco jest nie tylko za oknami, ale i na dywidendowej mapie GPW. Końcówka miesiąca to ostatnie walne zgromadzenia zatwierdzające podział zysku za 2020 rok. Jest też wiele spółek, które na wypłatę zdecydowały się właśnie w okresie letnim. Sprawdzamy, które proponują najwyższe stopy wypłat na wakacyjne miesiące.

W dywidendowej bazie Bankier.pl znajdują się aż 84 propozycje wypłat dywidend na lipiec, sierpień oraz końcówkę czerwca. Liczba ta może się jeszcze zmienić, do końca miesiąca trwają bowiem ostatnie walne zgromadzenia akcjonariuszy, na których decydują się losy zysków wypracowanych w 2020 roku. Po słabym pod względem wypłat pandemicznym roku 2020 w 2021 spółki wrzuciły wyższy bieg. I choć wiele dywidend już trafiło do akcjonariuszy, bądź minął termin przyznania praw do nich, to jednak lista ciekawych propozycji nadal jest dość długa.

Najwyższa "przyklepana" dywidenda - proporcjonalnie do obecnego kursu giełdowego - to ta od CCS. Jej wypłatę przegłosowało wczorajsze walne. Do akcjonariuszy trafi 14 groszy na akcję z zysku za 2020 rok i 6 groszy na akcję z funduszu rezerwowego. Łącznie - 20 groszy - czyli proponowana stopa to aż 11 proc. CCS wraca jednak do wypłat po dwóch latach przerwy, więc "jest co nadrabiać".

Druga na liście jest propozycja Torpolu. Spółka wypłaci akcjonariuszom 1,53 zł na każdą akcję, co daje stopę dywidendy na poziomie aż 9,3 proc. To najwyższa propozycja w historii spółki, która - z małą przerwą - dzieli się zyskiem już od siedmiu lat. By załapać się na dywidendę, trzeba posiadać akcje spółki na zamknięciu sesji 28 czerwca.

Najwyższe propozycje dywidend (stopa) na wakacje 2021 ze spółek z GPW i NC Spółka Ostatnie notowanie z prawem do dywidendy Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda na akcję w PLN Stopa dywidendy* Status dywideny CCS (CCS) 25.cze.21 07.lip.21 0,20 11,0% uchwalona ZMT (ZAMET) 23.lip.21 27.sie.21 0,08 9,4% rekomendowana TOR (TORPOL) 28.cze.21 30.lip.21 1,53 9,3% uchwalona CSR (CASPAR) 29.cze.21 12.lip.21 8,79 8,9% uchwalona INT (INTERNITY) 29.cze.21 07.lip.21 0,38 8,5% rekomendowana CEZ (CEZ) 30.cze.21 02.sie.21 9,21 8,2% rekomendowana BTX (BETOMAX) 23.cze.21 02.lip.21 0,35 8,1% uchwalona TRN (TRANSPOL) 12.sie.21 26.sie.21 0,27 7,7% uchwalona TME (TERMOEXP) 12.sie.21 30.sie.21 0,38 7,6% rekomendowana ETX (EUROTAX) 30.cze.21 12.lip.21 0,16 7,3% rekomendowana IPE (IPOPEMA) 28.cze.21 08.lip.21 0,37 6,7% rekomendowana INK (INSTALKRK) 06.lip.21 20.lip.21 2,00 6,6% uchwalona INP (INPRO) 22.lip.21 09.sie.21 0,50 6,3% rekomendowana CIE (CIECH) 22.cze.21 08.lip.21 3,00 6,2% rekomendowana 1AT (ATAL) 05.lip.21 15.lip.21 3,03 6,1% rekomendowana BLR (BLIRT) 29.cze.21 09.lip.21 1,00 6,0% rekomendowana Źródło: komunikaty spółek *stopa obliczona na podstawie ceny z 18.cze.21. Tabela bierze pod uwagę tylko dywidendy, do których prawo będzie przydzielone w lipcu, sierpniu, bądź końcówce czerwca. Część spółek prawa przydzieliło przed tym okresem, bądź przydzieli po nim

Ponad 9 proc. może zaproponować także Zamet, choć warto zwrócić uwagę, że to jedynie rekomendacja. Dodatkowo pochodzi od Quercus TFI, który posiada w kapitale spółki udział na poziomie 5 proc. Dywidenda ta nie jest zatem jeszcze pewna. Walne, które o niej zadecyduje, odbędzie się 29 czerwca.

Dywidendę ze stopą powyżej 8 proc. proponują cztery spółki: Internity, CEZ, Caspar oraz Betomax, który obecnie funkcjonuje pod nazwą Forbuild. Wypłaty zatwierdziły już walne dwóch ostatnich. Internity oraz CEZ mają jednak długą historię dywidendową, która pokazuje, że spółki te dość dużą uwagę przykładają do tej kwestii i raczej negatywnych dywidendowych niespodzianek ciężko się w ich przypadku spodziewać.

Trzy spółki proponują wypłatę na poziomie w przedziale 7-8 proc. Najbardziej spieszyć się powinni chętni na wypłatę z Eurotaksu, gdzie ostatnie notowanie z prawem do dywidendy będzie miało miejsce 30 czerwca. W przypadku Termoexperta i Transpolonii mowa dopiero o sierpniu.

Warto patrzeć szerzej niż tylko na stopę dywidendy

W sumie jeszcze sześć spółek proponuje letnią dywidendę ze stopą z przedziały 6-7 proc., a kolejne cztery z przedziału 5-6 proc. Pełną bazę dywidend można znaleźć na naszych stronach, w zakładce "Dywidendy".

Polując na tegoroczne dywidendy warto pamiętać, że przez spore zawirowania w 2020 roku część spółek posiłkuje się w tegorocznych wypłatach kapitałem zapasowym. W ten sposób nadrabiając zeszłoroczną wstrzemięźliwość. Warto także pamiętać, że dywidenda jest odejmowana od kursu i dodatkowo automatycznie potrącany jest od niej 19-proc. podatek tzw. "Belki". Stąd strategia polegająca tylko i wyłącznie na polowaniu na pojedyncze wysokie wypłaty jest raczej pozbawiona sensu. Na dywidendy warto patrzeć w dłuższym terminie, bądź - jeżeli celem inwestora jest spekulacja, z punktu widzenia zachowania kursu w związku ze zbliżającą się wypłatą.

