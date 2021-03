Wracają sowite dywidendy. W tych spółkach można liczyć na spory skok wypłat

fot. Krystian Maj / FORUM

Jeszcze rok temu wydawało się, że koronawirus wywróci do góry nogami inwestowanie dywidendowe, wiele spółek przeszło przez lockdowny jednak lżej, niż się spodziewano. Rok 2021 w dywidendach będzie swoistym pomieszaniem nowej rzeczywistości i nadrabiania zeszłorocznych strat. Przeanalizowaliśmy wybrane branże, gdzie akcjonariusze mogą liczyć na wyraźny skok wypłat.

Pierwsza połowa roku to dla akcjonariuszy bardzo ważny okres. To właśnie w niej publikowane są roczne raporty finansowe firm, a w nich wykazywany jest zysk (bądź strata), który trzeba podzielić. Po publikacji raportu akcjonariusze spotykają się na walnych zgromadzeniach, by przegłosować, czy zysk zachować w spółce, czy przekazać go na dywidendę do podziału dla posiadaczy akcji. Często to właśnie publikacja raportu rocznego jest dobrą okazją dla zarządu do wypowiedzenia się na temat jego spojrzenia na dywidendę, które to rzadko bywa podważane na walnym.

Tymczasem pierwsza połowa 2020 roku przebiegała w atmosferze obaw dotyczących rozwoju pandemii koronawirusa, lockdownu i zdolności firm nie tyle do wypłaty zysku, co do utrzymania płynności. I nawet jeżeli późniejsze uderzenie okazywało się słabsze niż sądzono, a wyniki za II półrocze lepsze od marcowo-kwietniowych przewidywań, część spółek - bardzo zresztą słusznie biorąc pod uwagę ryzyka - decydowała się na wstrzemięźliwość. W efekcie 2020 rok był dla posiadaczy dywidendowych portfeli akcji bardzo wyboisty, niemniej to właśnie we wspomnianej grupie spółek teraz można szukać najbardziej spektakularnych powrotów.

Deweloperzy zwolnili tylko na chwilę

Świetnym przykładem takiej branży są deweloperzy. W kwietniu 2020 roku na Bankier.pl pisaliśmy o deweloperach, którzy wycofują się ze wcześniejszych zapowiedzi i przykręcają dywidendowe kurki. I rzeczywiście wyniki sektora w I półroczu gwałtownie spadły. Później nastąpiło jednak równie gwałtowne odbicie, a sprzedaż w IV kwartale 2020 roku była wyraźnie wyższa nawet niż przed pandemicznymi kwartałami. W sumie sprzedaż mieszkań u giełdowych przedstawicieli branży spadła w 2020 roku tylko o 3,2 proc., wiele firm zanotowało wzrosty.

Wśród wstrzemięźliwych znalazł się m.in. Atal, który w 2020 roku przerwał serię regularnych wypłat. Zyski Atalu po chwilowej zapaści jednak gwałtownie rosną, podobnie stan gotówki na koncie firmy, przez co - choć raport za cały 2020 rok ukaże się dopiero 18 kwietnia - inwestorzy mogą zakładać, że spółka z impetem powróci na dywidendową mapę. Zauważyli to już inwestorzy, Atal notowany jest powyżej poziomów sprzed pandemii. I choć, powtórzmy to, wypłata nie jest pewna, na szansę powrotu do dywidend wskazali także m.in. analitycy DM BDM w swoim ostatnim raporcie. Sam zarząd nie planuje przejęć i nie widzi też podstaw do niewypłacania dywidendy.

Nie wszyscy deweloperzy zrezygnowali jednak z dywidendy, czego dobrym przykładem jest jeden z liderów rynku - Dom Development. Spółka do ostatniej chwili czekała z decyzją dotyczącą podziału zysku i gdy zobaczyła odbicie sprzedaży, ostatecznie ją w 2020 roku wypłaciła. Łącznie jednak mimo zawirowań, w 2020 roku spółka zdołała sprzedać więcej mieszkań niż w 2019, przez co można zakładać, że i obecny sezon dywidendowy będzie dla akcjonariuszy spółki udany. Nawet bez zakładania wypłaty zaległości.

Tutaj warto zaznaczyć, że dużą rolę odgrywa pozycja na rynku oraz elastyczność, jaką spółki wykazały w kwestii przystosowywania się do koronawirusa. Dodatkowo warto zastanowić się, czy jeżeli nie kupiło się do tej pory akcji, to czy na sam zakup pod dywidendę w niektórych przypadkach nie będzie spóźniony. Przykładowo branżowy indeks deweloperów, pokazujący ceny akcji spółek z tego sektora na GPW, nie tylko odrobił koronawirusowe straty, ale w 2021 roku był notowany najwyżej od 2011 roku.

Budujące dywidendy

O ile deweloperzy przeżyli szok sprzedażowy wiosną 2020 roku, o tyle bliska im branża budowlana przeszła przez koronawirusa niemal suchą nogą. Nie dotyczył jej problem wstrzymujących się z zakupem klientów indywidualnych, zamówienia płynęły zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, a te bieżące wbrew obawom były realizowane bez przeszkód - uniknięto masowego schodzenia z budów z powodu wirusa.

Dariusz Blocher, prezes giełdowego lidera branży - Budimeksu - już zdążył poinformować, że spółka może wypłacić blisko 100 proc. zysku akcjonariuszom. Choć decyzje jeszcze nie zapadły, możliwe jest, że dywidenda sięgnie 17-18 zł. Choć Budimex dzieli się zyskiem regularnie od 2008 roku, tak wysoką dywidendę wypłacić tylko raz - w 2017 roku. W 2019 dla porównania było to 4,56 zł. Wysoki jest jednak i kurs Budimeksu, który w 2021 roku śrubuje swoje maksima, przez co w dużej mierze sama duża dywidenda jest już ujęta w cenie.

Stwierdzenie, że gospodarka to system naczyń połączonych jest być może wyświechtane, hossa w budowlance i deweloperce napędza jednak i usługowe oraz przemysłowe firmy okołobudowlane. Także tutaj koronawirus przyniósł niepewność. W ostatecznym rozrachunku pandemia nie uderzyła jednak tak mocno, co widać m.in. po wynikach takich spółek jak Lena, Amica, Kęty, Śnieżka, Decora czy Cognor. Ten ostatni zdaniem analityków DM mBanku powinien powrócić do dzielenia się zyskiem (prognoza 13 groszy na akcję). Zarząd zdążył już zasygnalizować taką chęć.

Na państwowym garnuszku nie jest kolorowo

2021 rok może przynieść jednak nie tylko koronawirusowe powroty, przełom bowiem może nastąpić także u starych "dojnych krów" (tak określa się spółki regularnie płacące dywidendy). Mowa o Orange i KGHM-ie. Duet ten przed laty uchodził za dywidendowy samograj, od pewnego czasu (Orange od 2016, KGHM od 2017) zyskiem się jednak nie dzieli.

Tymczasem teraz coraz głośniej mówi się o powrocie dywidend od tego duetu. Zarząd Orange informował w lutym, że analizuje kwestie związane z dywidendą, ale ostateczna decyzja będzie zależała od wielu czynników, w tym warunków związanych z aukcją 5G. Decyzję odsunięto na II kwartał 2021 roku. Przypomnijmy, że w czasie koronawirusa telekomy bardziej niż na problemy narzekały na obciążenie sieci związane z masową pracą zdalną. KGHM z kolei dzięki silniej drożejącej miedzi poprawił perspektywy na tyle, że jego wycena pobiła nawet historyczne maksima.

W przypadku spółek Skarbu Państwa warto jednak pamiętać, że dywidenda nie jest priorytetem. Podobnie jest zresztą i w Orlenie, gdzie zapowiedziano już możliwość wypłaty nawet 3,5 zł. Rok temu do akcjonariuszy trafiła złotówka na akcję, warto jednak pamiętać, że był to efekt cięcia z 3 zł. Wybrano optymalizację wpływów dla Skarbu Państwa, a nie mniejszościowych akcjonariuszy. W KGHM-ie i Orlenie Skarb Państwa posiada umowną kontrolę, wynika ona jednak ze słabości i rozdrobnienia reszty akcjonariatu, w obu spółkach udział rządu nie przekracza bowiem 32 proc. Dywidenda w końcowym rozrachunku może więc ustąpić decyzjom politycznym.

Dywidendowy problem ma także inny sektor znany przed laty z dzielenia się zyskiem - bankowość (tu zresztą także duży udział ma wspomniany Skarb Państwa). W sektor najpierw uderzyły odpisy frankowe, później obawy i rezerwy koronawirusowe, teraz temat franków wraca. Sektor, z uwagi na swoją strategiczną rolę, musi konsultować wypłaty z Komisją Nadzoru Finansowego i póki co wydaje się, że 2021 rok może być dla większości banków kolejnym straconym pod względem dywidend okresem. Potencjalnie inwestorom osłodzić tę gorzką pigułkę mógłby powrót do dywidend PZU, który także w ubiegłym roku został wstrzymany przez KNF.

Dywidendy marki Covid-19

Osobną kategorią są spółki, które nie kryją, że na całym koronawirusowym zamieszaniu wynikowo mocno skorzystały. Najlepszym giełdowym przykładem jest tutaj rękawiczkowy Mercator, który przed pandemią miał problem z wykazaniem zysku, tymczasem w samym tylko III kwartał 2020 roku pokazał netto 353 mln zł. Spółka jest otwarta na różne rozwiązania, w tym sowitą jak na jej standardy dywidendę.

Na koronawirusowym wzroście zainteresowania rynkami finansowymi skorzystały GPW i XTB. Szczególnie ta druga spółka pokazała pokaźny wzrost zysku i akcjonariusze mocno spekulują na temat pokaźnej wypłaty z zysku. GPW z kolei w kwestii zysku aż tak dobrze nie spieniężyła wzrostu zainteresowania, jednak na polu dywidend słynie z regularności i być może więcej na temat przyszłej wypłaty inwestorzy dowiedzą się przy okazji czwartkowej publikacji wyników za 2020 rok.

Tutaj warto jednak zaznaczyć, że wiele spółek, które skorzystało na koronawirusie, już wcześniej cieszyło się sporym zainteresowaniem akcjonariuszy i sama gra pod dywidendę może okazać się nieopłacalna. Podobnie ma się sprawa z producentami gier, którzy w 2021 roku rekordowo licznie mogą stawić się w dywidendowych zestawieniach, jednak przy ich wycenach stopa dywidendy może okazać się niewielka.