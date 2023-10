Dywidendowa spółka planuje debiut. Software Mansion wchodzi na NewConnect

fot. Szymon Laszewski / / FORUM

Na rynku NewConnect 20 października zadebiutuje Software Mansion. Wejście na giełdę jest związane przede wszystkim z programem motywacyjnym przyjętym w spółce, która planuje też wypłacać dywidendę, z zysków, które regularnie notuje.

Do obrotu giełdowego trafi 1 656 064 akcje, stanowiących ok. 16% kapitału zakładowego, na które składają się akcje z serii A (1 256 467 akcje założycieli oraz 123 533 sprzedanych w ramach oferty publicznej) oraz 276 064 serii B, C, D, E, które zostały wyemitowane w ramach programu motywacyjnego.

Software Mansion specjalizuje się w takich obszarach jak: aplikacje mobilne i webowe, infrastruktura, streaming i multimedia, blockchain, AI, design UX/UI i narzędzia deweloperskie dla programistów. Rozwija także własne narzędzia deweloperskie publikowane jako open-source.

W II kwartale 2023 roku spółka świadczyła usługi dla 43 klientów. Wśród nich były zarówno startupy technologiczne, chcące wdrożyć i rozwinąć swój produkt od zera, jak i firmy o ugruntowanej pozycji na rynku prowadzące działalność na całym świecie. Aktualnie klienci z USA generują około 75% przychodów spółki, a perspektywa biznesowa na tym rynku wciąż jest wzrostowa. Współpracowali m.in. z Klarną, Chime czy Expo.dev

Na koniec czerwca spółka zaraportowała kwartalny zysk w wysokości 2,86 mln zł, ale po uwzględnieniu kosztów programu motywacyjnego wyniósł on 1,78 mln zł. W czerwcu ubiegłego roku spółka wdrożyła program motywacyjny oparty o akcje. Zakłada on wyemitowanie i przekazanie pracownikom i współpracownikom maksymalnie 7,5% akcji do 2026 roku.

Natomiast w grudniu ub.r. w odpowiedzi na duże zainteresowanie inwestorów, założyciele spółki zdecydowali się na przeprowadzenie publicznej oferty, w której sprzedali akcje za około 2,3 mln zł przy wycenie spółki prawie 200 mln zł. Inwestorami byli głównie pracownicy i współpracownicy spółki.

"Dla nas realną wartością są nasi pracownicy. Dlatego obok dbałości o dobrą kulturę pracy i partnerskiego podejścia chcieliśmy dać im coś więcej. Tym “więcej” zdecydowaliśmy, że będą udziały w spółce. Co ważne, nasz program motywacyjny objął wszystkich pracowników, a nie tylko kadrę kierowniczą, jak to się zdarza w innych firmach" - komentował Marcin Skotniczny, prezes Software Mansion, w komunikacie prasowym spółki.

Software Mansion planuje być spółką dywidendową. Pod koniec września wypłaciła dywidendę akcjonariuszom w wysokości 0,80 zł na jedną akcję. Przekazała na ten cel 8,22 mln zł netto, czyli 67,5% zysku za okres od kwietnia do grudnia 2022 r.

