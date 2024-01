Dywidenda od PKO wsparła wynik WIG, a obciążyła WIG20. Górnicze spółki z dużymi wzrostami

Indeksy na GPW skorzystały z dobrych nastojów na rynkach bazowych i skończyły dzień w większości na plusach. Wygranymi sesji były spółki górnicze, liderujące w skali wzrostów w kolejnych segmentach. Był to pierwszy dzień notowań bez zaliczki na poczet dywidendy od PKO BP, co sprzyjało indeksom dochodowym, w których notowane są akcje banku.

fot. Mateusz Szymański / / Shutterstock

Od rana nastroje inwestorów były lepsze po komunikacie Chińskiego Banku Ludowego o cięciu stopy rezerwy obowiązkowej i śrubowanymi małymi kroczkami rekordami na Wall Street. Dobrze odbierane były raporty dużych amerykańskich spółek (np. Netfliksa), i nastąpił odwrót aprecjacyjnego trendu dolara, który w stosunku do euro tracił w ciągu dnia nawet w okolicach 0,5 proc. DAX zyskiwał 1,6 proc. CAC40 w granicach 1 proc., do góry pięły się też indeksy na Wall Street po otwarciu handlu kasowego.

W kalendarzu makro pojawiły się w środę mieszane dane PMI m.in. z Europy, a po południu z USA, gdzie zarówno dla usług i przemysłu odczyty pokazały wynik powyżej 50 pkt. wskazujący na rozwój w gospodarce. To dane ograniczające szansę na obniżkę stóp przez Fed w marcu, ale wygląda na to, że rynki już to wyceniły. Niemniej inwestorzy czekają na czwartkową decyzję EBC i przyszłotygodniową Rezerwy Federalnej.

W środę WIG20 zyskał 0,78 proc., WIG był wyżej o 1 proc. Zyskał też mWIG40, który poszedł w górę o 0,52 proc. Z kolei sWIG80 wzrósł o 0,46 proc. Obroty przekroczyły 1,17 mld zł, z czego 987 mln dotyczyło WIG20.

Sektorowo tylko media (-0,26 proc.) znalazły się pod kreską, a pozostałe 13 indeksów branżowych zaliczyło wzrosty. Największe dotyczyły górnictwa (4,18 proc.) i energetyki (2,31 proc.). W górę o 0,74 proc. poszedł także WIG-Banki, ale to indeks dochodowy i na jego wynik zapracowała w środę także dywidenda od PKO. Wliczyła się ona także do wyniku WIG (indeks dochodowy), odcięcie od kursu 1,28 zł na akcję obciążyło natomiast wynik WIG20 (indeks cenowy).

W WIG20 najwięcej zyskały akcje KGHM (4,53 proc.) podążające za wzrostami cen miedzi, wobec których inwestorzy liczą na poprawę sentymentu w Chinach, a niektóre banki inwestycyjne jak ostatnio Goldman Sachs widzą cenę surowca nawet po 10 tys. dol. tonę. KGHM podał także grudniowe dane operacyjne.

Dobrze poradził sobie kurs JSW, który po wzroście o ponad 9 proc we wtorek, w środę zyskał 2,61 proc.). W rejestrze krótkiej sprzedaży KNF nowa aktualizacja pokazała, że Marshall Wace zmniejszył z 1,17 do 1,06 proc. akcji netto swoją pozycję na JSW.

Bardzo dobrze w WIG20 poradziły sobie jeszcze kursy Kruka (3,38 proc.), PGE (2,83 proc.) czy Kęt (2,37 proc.). Akcje Orlenu zyskały 1,1 proc. przy zwyżkach cen ropy i mimo zamieszania dotyczącego pojawiających się wątpliwości co do fuzji z Lotosem. Ponad 1 proc. zyskały jeszcze ceny akcji Aliora, Allegro, i CD Projektu. Wszystkie pozostałe banki z WIG20 także zaliczyły wzrosty, a jedyną spółką z portfela blue chips, która zaliczyła spadek kursu, był Orange (-1,06 proc.).

Z szerokiego rynku w oczy rzucała się dobra postawa innych spółek węglowych notowanych w mWIG40. Tam liderem wzrostów był kurs Bumechu (7,16 proc.), a o 2,77 proc. podrożały akcje Bogdanki. Mocną sesję zaliczyły spółki energetyczne: Tauron (3,28 proc.), Enea (2,57 proc.) oraz Ten Square Games (4,81 proc.) i Asbis (3,47 proc.).

Michał Kubicki