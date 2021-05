Miliardy dla inwestorów. Tak największe spółki z GPW dzielą zyski

/ Bankier.pl

Wiele wskazuje na to, że końca dobiegło odsłanianie dywidendowych kart przez gigantów z GPW. Do akcjonariuszy spółek z WIG20 trafi w tym roku najprawdopodobniej 8,4 mld zł - wynika z wyliczeń Bankier.pl.

Najprawdopodobniej osiem z 20 spółek notowanych w WIG20 podzieli się w tym roku zyskiem z akcjonariuszami. To poprawa tylko o dwie spółki względem zeszłego roku, jednak główna poprawa dotyczy nie liczby, a jakości. W zeszłym roku (wypłaty z zysku za 2019 rok) spółki z obecnego składu WIG20 wypłaciły 2,03 mld zł dywidend, w tym roku (wypłaty za 2020 rok) będzie to przeszło czterokrotnie więcej.

Oczywiście porównywanie obecnego roku do poprzedniego pokazuje jedynie to, jaką zapaść w dywidendach przyniósł koronawirus. Przypomnijmy, że przed rokiem szczyt sezonu ogłaszania dywidend przypadł dokładnie w momencie największych obostrzeń związanych z pierwszą falą pandemii. Nie było wiadomo, jak sytuacja odbije się na gospodarce, dostawach, i ile potrwają obostrzenia, w związku z tym spółki chętniej zatrzymywały zysk, by mieć rezerwę płynnościową. Teraz, choć jesteśmy po trzech lockdownach, a wypłaty teoretycznie są z roku 2020, a więc pandemicznego, sytuacja jest zgoła odmienna. Sytuacja koronawirusowa wydaje się wychodzić na prostą, a wiele spółek lockdownów nie odczuło w finansach tak mocno, jak się obawiano.

*Dane biorą pod uwagę zapowiedzi zarządów. Warto także pamiętać, że to dane dla obecnego składu WIG20, jeżeli spółka nie była notowana na GPW np. w 2011 roku, to liczona jest jako 0 / Bankier.pl

Warto spojrzeć więc na szerszy kontekst. Tutaj widać, że ostatnia dekada dzieli się na dwie połowy. Pierwszą, gdy jeszcze wielkie dywidendy wypłacały m.in. spółki surowcowe i energetyczne. I drugą, gdy dywidendowe eldorado spółek Skarbu Państwa przygasło. Do pierwszej spółki z WIG20 wciąż nie potrafią nawiązać, biorąc jednak pod uwagę ostatnie pięciolecie, tegoroczny wynik jest drugim najlepszym pod względem wypłat spółek z obecnego składu indeksu.

Z drugiej strony w oczy rzuca się wyraźny spadek liczby spółek, które dywidendę wypłacają. W ostatniej dekadzie nie schodziliśmy poniżej 10 spółek (poza omawianym już fatalnym poprzednim rokiem). W tym chęć wypłaty ogłosiło osiem spółek, czyli wyraźnie mniej. Nawet jeżeli uwzględnić (czego w statystykach nie robimy) preferującego skup akcji ponad dywidendę Mercatora, to i tak do 10 nie dobijemy. Tymczasem pod względem sumy tegoroczne wypłaty z zysku za 2020 rok nie odbiegają od wypłat z zysków za 2015-17. Po prostu zyskiem dzieli się mniejsze grono spółek, ale robi to hojniej.

Dywidendy na "dopingu"

Świetnym przykładem jest PZU, które na konta akcjonariuszy przeleje aż 3 mld zł, najwięcej od siedmiu lat. Składa się na nią zachomikowana dywidenda z zysku za 2019 rok. Po prostu przed rokiem KNF, w związku z pandemią koronawirusa, zablokował ubezpieczycielom i bankom możliwość wypłat. Teraz PZU do maksimum chce wykorzystać uwolniony w grudniu limit.

Banki ową barierę wciąż jednak mają narzuconą, choć np. PKO BP wyraźnie sugeruje, że zyskiem podzielić by się chciało. Tegoroczny wynik jest więc obciążony faktem, że nie uczestniczą w tym banki, które przed laty regularnie do puli dorzucały po kilka miliardów. Bieżący rok mógłby być zatem jeszcze lepszy, ale najprawdopodobniej co się odwlecze, to nie uciecze. Gdy banki ruszą już do wypłat, prawdopodobny jest podobny scenariusz jak z PZU, choć oczywiście warto pamiętać, że sektor jest dużo mocniej obciążony niż ubezpieczyciel, przede wszystkim tematem franków.

Nie można jednak zapominać, że część z tegorocznych wypłat może być ciężka do powtórzenia. Wspomniane PZU łata zeszłoroczną dziurę, gdy ją załata raczej wróci na standardową trajektorię dywidend. Po roku przerwy do dywidend z przytupem powraca także LPP, które chce wypłacić akcjonariuszom absolutnie rekordowe w historii spółki 833 mln zł. Nie jest to jednak efekt świetnego 2020 roku, a najprawdopodobniej nadpłynności spółki po otwarciu sklepów po lockdownie i sfinansowane zostanie z zysków z innych lat. Rekordową dywidendę wypłaca CD Projekt, który ma za sobą grudniową premierę "Cyberpunka 2077". Tutaj także regularność jest wątpliwa. Warto wspomnieć także o rekordzie PGNiG, które ma za sobą świetny rok po wygraniu arbitrażu z Gazpromem. Wypłatą z kapitału zapasowego wesprze się także Cyfrowy Polsat, który w ostatnim czasie poniósł istotne wydatki akwizycyjne.

Dywidendowy rozkład jazdy spółek z WIG20 Dywidenda na akcję Łączna dywidenda (w tys. zł) "Doładowanie" dywidendy z kapitału zapasowego (w tys. zł) Status Data WZA Ostatnie notowanie z prawem do dywidendy Dzień wypłaty CD Projekt 5,00 503 694 przydzielone prawa 25.05.2021 28.05.2021 07.06.2021 Asseco Poland 3,11 258 131 uchwalona 20.05.2021 01.06.2021 18.06.2021 KGHM 1,50 300 000 rekomendowana 07.06.2021 17.06.2021 29.06.2021 LPP 450,00 833 590 833 590 rekomendowana - 02.07.2021 06.10.2021 - 02.07.2021 20.07.2021 PGNiG 0,21 1 213 446 rekomendowana 21.06.2021 15.07.2021 03.08.2021 PKN Orlen 3,50 1 496 982 uchwalona 27.05.2021 20.07.2021 05.08.2021 PZU 3,50 3 022 331 2 063 820 rekomendowana 16.06.2021 13.09.2021 06.10.2021 Cyfrowy Polsat 1,20 767 455 362 473 rekomendowana 24.06.2021 13.09.2021 10.12.2021 24.06.2021 13.09.2021 28.09.2021

Warto jednak zwrócić uwagę i na powroty i potencjalne powrotu. Pierwszą od czterech lat dywidendę wypłaci KGHM, który dzięki drogiej miedzi wciąż jest na fali i kombinat ma pole, by na dywidendowej mapie zaistnieć jeszcze mocniej. O potencjalnym powrocie do dywidendy mówiło się także w Orange, jednak zdecydowano, że jednak nie nastąpi to w tym roku. Plany powrotu do wypłat ma także PGE, te uzależnione są jednak od wydzielenia węglowych aktywów. Niestety transformacja energetyczna jest prowadzona tak ślamazarnie i pokracznie, że ciężko tutaj cokolwiek zakładać.

Póki co inwestorom pozostaje cieszyć się tym, co mają. Najbliższą wypłata to ta z CD Projektu, prawa do dywidendy zostały jednak przydzielone w piątek. We wtorek z kolei prawa do dywidendy przydzielone zostaną akcjonariuszom Asseco Poland. Kolejne przydzielanie praw nastąpi w lipcu, choć warto zaważyć, że zatwierdzoną przez walne dywidendę posiada tylko Orlen. Reszta spółek wciąż czeka na decyzję akcjonariuszy i powinna być postrzegana jedynie w formie rekomendacji. Warto także pamiętać o podatku od dywidendy i odjęciu wypłacanej kwoty od ceny akcji. Więcej na ten temat piszemy w naszych dywidendowych artykułach oraz dywidendowej bazie Bankier.pl.