Dyskryminacja pracownic w Kauflandzie potwierdzona. Żądają rekompensat

W zeszłym tygodniu zostało wysłanych 50 wniosków o rekompensatę za dyskryminację systemową młodych matek w Kauflandzie. Proceder trwał blisko 10 lat i może dotyczyć nawet tysiąca pracownic tej sieci handlowej, co potwierdził inspektor pracy.

fot. Karolis Kavolelis / / Shutterstock

Dyskryminację pracownic Kauflandu posiadających dzieci, w czerwcu oficjalnie potwierdziła Państwowa Inspekcja Pracy.

„W ocenie inspektora pracy, skutkiem przyjętego sposobu wynagradzania pracowników jest permanentnie niższe wynagradzanie osób korzystających z uprawnień rodzicielskich w związku z ich długą absencją w porównaniu do pracowników, którzy z tych uprawnień nie korzystają. W związku z tym inspektor pracy wnioskuje do pracodawcy o modyfikację sposobu wynagradzania pracowników w sposób eliminujący dyskryminację pośrednią osób korzystających z uprawnień związanych z rodzicielstwem” - napisano w pokontrolnym oświadczeniu PIP.

Wyższe płace, ale bez rekompensat

Za ujawnienie tej nieprawidłowości zwolniona została Jolanta Żołnierczyk, obecnie aktywistka międzyzakładowej organizacji OPZZ Konfederacja Pracy.

– Od 1 stycznia 2023 r. Kaufland podniósł pensje osobom dyskryminowanym pracownikom, ale nie wypłacił im wyrównań za lata wstecz - informuje Wojciech Jendrusiak, przewodniczący międzyzakładowej organizacji OPZZ Konfederacja Pracy w Kauflandzie. – Będziemy domagać się rekompensat dla wszystkich pokrzywdzonych przez spółkę za każdy miesiąc z zaniżoną pensją.

Sprawa trafiła do sądu pracy

Pierwsze 50 wniosków w sprawie wyrównania za zaniżanie wynagrodzeń trafiło do sądu pracy pod koniec ubiegłego tygodnia. Kolejne wnioski zostaną przesłane do wrocławskiego sądu we wrześniu.

– Miarka się przebrała. Najpierw grzecznie poprosiliśmy. Potem Inspekcja Pracy to

potwierdziła. Potem znowu próbowaliśmy dogadać się z kierownictwem firmy. Na próżno. Dyskryminowane matki nadal nie otrzymały wyrównania za całe lata dyskryminacji płacowej – twierdzi Żaneta Golanowska, prawnik OPZZ Konfederacja Pracy w Kauflandzie.

– Bardzo wielu naszych członków cały czas zwraca się do nas ze swoimi sprawami. Teraz te sprawy będą rozstrzygać się już w sądzie. Kaufland ciągle ma szansę wyjść z twarzą z tej sytuacji. Zawsze może przeprosić i naprawić krzywdy. Pracownice-matki na to czekają. To dla pracodawcy nie byłby wstyd, ale szansa na odbudowanie zaufania - dodaje OPZZ.