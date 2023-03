Dyrektor Samsunga zabronił córce korzystania ze smartfonów

"Skończysz 11 lat, będziesz mogła używać smartfona". Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że tak ortodoksyjne podejście do telefonów prezentuje James Kitto, dyrektor Samsung Mobile. Choć jak się okazuje, im więcej rodzic ma wspólnego z nowoczesną technologią, tym bardziej trzyma swoje dzieci od niej z dala.

fot. Lukmanazis / / Shutterstock

- Osobiście nie dałbym jej telefonu wcześniej, ale to rodzic decyduje, kiedy należy to zrobić - wyjaśnia James Kitto na łamach BBC News. Swojej córce pozwolił go używać dopiero, gdy skończyła 11 lat. I dodał, że "niezależnie od wieku osoby korzystającej ze smartfona musi być ona bezpieczna podczas surfowania i przeglądania internetu".

Wypowiedź pojawia się w kontekście głośnego brytyjskiego badania, które pokazało, że dzieci w wieku do lat dziewięciu były narażone na pornografię internetową. Firma Childwise pokazała wyniki sondaży, które mówią, że 75 proc. dziewięcio- i dziesięciolatków ma dostęp do telefonu komórkowego. 60 proc. ma swój własny aparat, a 14 proc. korzysta z urządzenia członka rodziny lub znajomego.

W niższych grupach wiekowych swoim własnym smartfonem mogło pochwalić się 8 proc. pięciolatków i sześciolatków.

Zdaniem głównego inspektora Ofsted Amandy Spielman nieograniczony dostęp dzieci do internetu powoduje u nich dyskomfort. Przekładają się bowiem na niską samoocenę wśród młodych ludzi i szkodliwe poglądy na związki czy seks. Jej zdaniem można wiele zrobić, by ograniczyć dostęp dzieci do treści dla dorosłych, na które natrafiają w sieci.

***

