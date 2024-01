Kolejny dyrektor odwołany przez rząd Donalda Tuska

Budżet 2024 bezpieczny? Premier: Ustawa budżetowa trafi na biurko prezydenta w terminie Prezydent nie ma takiej możliwości. Może odesłać ją do Trybunału Konstytucyjnego - powiedział we wtorek marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jeżeli zdecyduje się to zrobić, to będziemy wtedy reagować. Na razie zakładam dobrą wolę pana prezydenta - dodał.