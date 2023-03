Dyrektor BM PKO BP: Dla branży maklerskiej 2023 roku będzie dużo słabszy

Powrót dużych i atrakcyjnych ofert publicznych jest kluczowym warunkiem rozwoju rynku kapitałowego - uważa Grzegorz Zawada, dyrektor BM PKO BP. 2023 rok dla branży maklerskiej będzie dużo słabszy, gdyż rośnie rola inwestorów zagranicznych, a wraz z nimi - zagranicznych zdalnych członków giełdy.

Pod koniec 2019 roku rząd przyjął strategię rozwoju rynku kapitałowego. Obowiązuje ona do końca 2023 roku. Chociaż do tej pory część zawartych w niej pomysłów nie została jeszcze wdrożona, to niektórzy uczestnicy niedawnej Konferencji Rynków Kapitałowych w Bukowinie Tatrzańskiej mówili o potrzebie napisania jej nowej wersji.

"Jeśli chodzi o Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego to według statystyk płynących z ministerstwa finansów wykonanych jest 30 proc., a 70 proc. jest w trakcie realizacji. Wydaje mi się więc, że to nie jest kwestia tego, czy napiszemy kolejny dokument lub przedłużymy obecny, ale raczej kwestia realizacji zapisów, które tam już są. Podstawową wątpliwość co do strategii może budzić jeden kluczowy fakt - zapisano w niej ponad 90 inicjatyw małych i większych, ważnych i mniej istotnych i one nie są spriorytetyzowane" - powiedział PAP Biznes dyrektor BM PKO BP Grzegorz Zawada.

"Nie potrzebujemy kolejnego dużego dokumentu, natomiast zrealizujmy to, co jest zapisane i spróbujmy sfinalizować kilka spraw takich, jak np. sąd giełdowy, wyspecjalizowani prokuratorzy, czy też kwestie corporate governance, czyli komunikowanie się akcjonariuszy z rynkiem. Jest też kwestia przepisów prawa, czyli projektu zmiany kilkunastu ustaw, nad którymi dyskusja toczy się od dłuższego czasu. Wiecznie żywy jest też temat łączenia strat zysków i strat z funduszy inwestycyjnych z zyskami i stratami na giełdzie" - dodał.

Grzegorz Zawada wskazuje, że obecnie jest na rynku bardziej wymagający okres, a ostatnie dwa lata do 2022 roku były całkiem udane, gdyż było sporo IPO, a obroty na giełdzie były wyższe dzięki większej aktywności inwestorów, szczególnie krajowych.

"Teraz to się zmieniło. Jest kilka tematów, które należałoby rozstrzygnąć. Jednym z kluczowych jest OFE, potrzebujemy wiedzy, co będzie się z nimi działo w przyszłości. Drugie pytanie, co z gospodarką, inflacją, stopami procentowymi? Niepewności jest wiele i to ona będzie wpływała na nasz biznes w 2023 roku" - powiedział.

"Sytuacja gospodarcza, wywołana m.in. konsekwencjami wojny w Ukrainie, nie sprzyja wzrostom na warszawskiej giełdzie, a bez wzrostu cen akcji i wyższych wycen nie będziemy widzieli nowych spółek na rynku. Obserwujemy trend przekładania debiutów na 2024 rok. Emitenci, z którymi rozmawiamy, wcześniej rozważali drugie półrocze 2023 roku, w tej chwili mówią już o 2024 roku. Decyduje o tym koniunktura giełdowa, obawy, że w momencie, gdy będą gotowi do wejścia na giełdę, to wyceny, które mogliby osiągnąć za swój biznes, nie będą dla nich atrakcyjne. To są elementy, na które jakakolwiek strategia nie jest w stanie odpowiedzieć, potrzebne są po prostu konkretne działania" - dodał.

Dyrektor BM PKO BP zwraca uwagę, że polski rynek kapitałowy rozwijał się najlepiej wtedy, gdy się pojawiały nowe tematy, nowe IPO i kiedy na giełdzie można było zarobić.

"Miarą sukcesu giełdy będzie pojawianie się nowych, dużych i ciekawych prywatnych podmiotów. Jest też mowa o strukturze indeksu WIG20, nadal zdominowanego przez tradycyjne branże i spółki z udziałem Skarbu Państwa, które np. przez inwestorów amerykańskich są traktowane z definicji mniej przychylnie" - powiedział.

Dyrektor Zawada wskazuje, że 2022 roku dla Biura Maklerskiego PKO BP był rekordowy jeśli chodzi o przychody.

"Udało nam się zarówno wzmocnić pozycję na rynku akcji, jak i sprzedać dużo obligacji skarbowych. Uczestniczyliśmy w dużych transakcjach na rynku wtórnych ofert publicznych czy sprzedaży dużych pakietów przez akcjonariuszy. Byliśmy biurem aktywnym, prowadziliśmy zrównoważoną, zdywersyfikowaną działalność, dużo zyskujemy np. na sprzedaży analiz, a to ciekawy biznes, gdyż nie jest zależny od koniunktury. Dla inwestorów zagranicznych, niezależnie czy koniunktura rośnie, czy spada, wciąż bardzo cenne są przygotowywane przez nasze biuro analizy. Był to więc bardzo dobry rok praktycznie we wszystkich liniach biznesowych" - powiedział.

Jego zdaniem 2023 rok wynikowo dla całego rynku będzie dużo słabszy.

"Już jego początek pokazuje, że aktywność inwestorów spadła, pojawiają się w czołówce zestawień podmioty, których wcześniej tam nie było, a także podmioty handlujące algorytmicznie. Rynek coraz mocniej staje się rynkiem klienta zagranicznego, działającego na krótkich ruchach rynkowych i dużej zmienności. Do tego dochodzą kwestie inwestycji w technologie, które musimy przeprowadzić, nowy system giełdowy, zmiany w naszym systemie corowym" - powiedział.

Zdaniem Grzegorza Zawady, kluczowa jest ponowna aktywizacja inwestorów indywidualnych, ale też krajowych instytucji.

"To, co może zmienić strukturę udziału klientów w rynku maklerskim, to ponowna aktywizacja inwestorów indywidualnych, których zdalni członkowie giełdy nie obsługują, czy też większa aktywność instytucji krajowych i napływy do funduszy TFI. Krajowy inwestor jest w stanie mocniej wesprzeć krajowe domy maklerskie. Do tego potrzebna jest perspektywa poprawy: wyższego zarobku, wejścia na giełdę nowych spółek, bez tego handel staje się bliższy hasłu: dużo tradingu, mało inwestowania. W tym zdecydowanie lepsi są nasi klienci zagraniczni" - powiedział.

"Pojawiają się nowe środki w funduszach TFI, ale z kolei odpływają środki z OFE. Pokładam coraz większe nadzieje w PPK, bo jest to bardzo dobre rozwiązanie, ale o jeszcze zbyt niewielkiej skali" - dodał.

Grzegorz Zawada wskazuje też, że słabnie zainteresowanie zakupem detalicznych obligacji skarbowych.

"Obligacje skarbowe sprzedają się zdecydowanie mniej dynamicznie niż w 2022 roku. Sprzedaże z ubiegłego roku na poziomie 3-5 mld zł miesięcznie, w tym roku będą trudne do powtórzenia. Obecnie lokaty bankowe konkurują znacznie skuteczniej z obligacjami niż w zeszłym roku" - powiedział.

PKO Bank Polski we wtorek i środę, 14-15 marca, organizuje już po raz 11. konferencję inwestorską CEE Capital Markets, stanowiącą platformę wymiany informacji oraz wiedzy pomiędzy emitentami a inwestorami instytucjonalnymi.

"W ramach konferencji przedstawiciele największych polskich spółek notowanych na GPW i firm z krajów EŚW będą spotykać się z zagranicznymi inwestorami instytucjonalnymi. CEE Capital Markets jest więc szansą dla spółek na przedstawienie swojego potencjału" - powiedział Zawada.

Piotr Rożek