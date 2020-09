Dynamika produkcji przemysłowej najwyższa od lutego

Płace odrobiły straty z okresu epidemii

Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wróciło już do poziomu z początku roku. To pokazuje, że okres cięcia płac powoli mija. Jednocześnie jest to sygnał, że rynek pracy wcale nie przechylił się tak znacząco w stronę siły pracodawców, jak wydawało się parę miesięcy temu.