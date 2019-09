Dymisja w Białym Domu przeceniła ropę

Notowania ropy brent wyraźnie spadały po informacji o zwolnieniu przez Donalda Trumpa doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona.

Ceny ropy brent, które we wtorek jeszcze przed zamknięciem rynków europejskich zyskiwały nawet 1,8 proc., zbliżając się do 64 USD za baryłkę, zeszły pod kreskę po tym, jak prezydent poinformował o dymisji na Twitterze. Odejście jednego z najbardziej jastrzębio nastawionych doradców prezydenta łagodzi obawy inwestorów, że USA będą skłonne używać siły wojskowej do rozwiązywania konfliktów międzynarodowych. John Bolton, który stanowisko doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego objął w marcu 2018 r., był zwolennikiem twardej linii wobec Rosji, Korei Północnej, Wenezueli, a zwłaszcza wobec Iranu, który nie rezygnuje z prowadzenia programu atomowego.





Źródło:

- Ropa tanieje, bo odejście dobrze znanego z jastrzębiego podejścia do Iranu Johna Boltona otwiera furtkę do rozmów z tym krajem – komentuje Phil Flynn, analityk firmy brokerskiej Price Futures Group.Donald Trump i John Bolton nie byli zgodni co do wielu kwestii, przyznała rzeczniczka Białego Domu Stephanie Grisham. Doradca prezydenta był przeciwny mającym doprowadzić do pokoju w Afganistanie rozmowom z przedstawicielami Talibów oraz ociepleniu stosunków z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem. Dymisja Johna Boltona zwiększa szanse na spotkanie amerykańskiego prezydenta z jego irańskim odpowiednikiem Hassanem Rouhanim, dowiedziała się nieoficjalnie w kręgach dyplomatycznych agencja Bloomberg.Pod koniec wtorkowego handlu za oceanem za baryłkę ropy brent płacono 62,46 USD, o 0,2 proc. mniej niż dzień wcześniej. Wcześniej tego samego dnia ceny znalazły się najwyżej od sześciu tygodni, po tym nowy saudyjski minister ds. energii zapewnił, że nie widzi ryzyka globalnej recesji oraz że jego kraj będzie współpracował z innymi producentami na rzecz zrównoważenia rynku ropy.MWIE, Bloomberg