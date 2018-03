Dwujezdniowa Zakopianka z Krakowa do Nowego Targu w 2022 r.? Chińczycy gotowi wybudować najtaniej

Chińska firma Stecol Corporation złożyła najtańszą spośród 6 ofert w przetargu na projekt i budowę dwujezdniowej drogi krajowej nr 47 na odcinku od Rdzawki do Nowego Targu - podała GDDKiA. Firma zza Muru stara się także o kontrakt na budowę fragmentu drogi ekspresowej S3.

Chińczycy deklarują, że są gotowi wybudować 16-kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi za 706,2 mln zł. Najdroższy będzie wybór Mostostalu Warszawa, który zaoferował cenę przeszło dwukrotnie wyższą - 1,486 mld zł. W przetargu uczestniczą również Przedsiębiorstw Usług Technicznych INTERCOR (880 mln zł), konsorcjum włoskich firm z liderem TOTO (890,7 mln zł), PORR (945 mln zł) oraz Budimex (1,1 mld zł). W budżecie zamawiającego, który wynosi 871,4 mln zł zmieścili się wyłącznie Chińczycy.

O wyborze wykonawcy zadecyduje nie tylko, choć głównie (60 proc. punktów), kryterium cenowe. 12 proc. jest do zdobycia w kategorii termin realizacji kontraktu, 9 proc. - właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, 8 proc. - równość podłużna nawierzchni, 6 proc. - personel wykonawcy, 5 proc. - zagospodarowanie gruntu rodzimego.

"W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga klasy GP, o długości 16,136 km, szerokości jezdni 2x3,50m. Powstaną cztery węzły drogowe: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe oraz 22 obiekty inżynierskie (mosty, wiadukty, estakady). Ponadto wybudowane zostaną drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt) oraz przebudowana infrastruktura techniczna." - podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w komunikacie.

Średni dobowy ruch na tym odcinku wynosi od 14 007 - 18 082 pojazdów/dobę - wynika z Generalnego Pomiaru Ruchu, przeprowadzonego w 2015 r. Natężenie znacznie wzrasta w weekendy, ferie i święta.

Wszyscy oferenci chcą zrealizować inwestycję w ciągu 49 miesięcy. Podróż dwujezdniową Zakopianką z Krakowa do Nowego Targu może być zatem możliwa nawet w 2022 r., jeśli dojdzie do szybkiego wyboru wykonawcy i podpisania umowy, a kontrakt uda się zrealizować w terminie. W 2016 r. rozpoczęła się budowa dwupasmowej drogi na innym odcinku Zakopianki: od Lubnia do Chabówki. Samochody mają nią pojechać w 2021 r.

Chińczycy z Stecol Corporation starają się również o kontrakt na budowę fragmentu drogi ekspresowej S3 na odcinku Bolków - Kamienna Góra. w tym przetargu złożyli drugą najniższą ofertę (po włoskim Afaldi), ale i tak są gotowi wybudować odcinek za niespełna 60 proc. kwoty z 2,14 mld zł, na które wycenił prace wrocławski oddział GDDKiA.

Koniec klątwy Covecu?

W lipcu GDDKiA poinformowała, że porozumiała się z inną chińską firmą - Covec - ws. polubownego rozwiązania wieloletniego sporu związanego z budową fragmentu autostrady A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą. Sprawa przez lata kładła się cieniem na współpracę z firmami zza Muru przy budowie infrastruktury w Polsce i Unii Europejskiej. Covec wygrał pod koniec 2009 r. przetarg na budowę odcinków A i C autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. GDDKiA w czerwcu 2011 r. zerwała umowy z Chińczykami po tym, jak firma przestała płacić podwykonawcom.



W 2013 r. Najwyższa Izba Kontroli wytknęła GDDKiA, że nierzetelnie weryfikowała oferty zawierające rażąco niską cenę. NIK przytaczała przykład właśnie Covec, które zadeklarowało, że wybuduje dwa odcinki A2 za cenę o ponad połowę niższą od kosztorysu GDDKiA, a drogowcy odstąpili od umowy dopiero po 20 miesiącach, gdy chińskie firmy zalegały wobec podwykonawców z płatnościami sięgającymi już 117 mln zł.

Szczegóły zawartej ugody objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, ale GDDKiA zapewnia, że "interes Skarbu Państwa został należycie zabezpieczony". - Mamy nadzieję, że to wydarzenie pozwoli nam dalej budować wizerunek rzetelnego partnera w Polsce i otworzy drzwi do udziału w przetargach w Polsce i całej Europie dla chińskich przedsiębiorstw - powiedział wówczas, cytowany w komunikacie, Pan Shi Ping, przewodniczący Rady Dyrektorów Konsorcjum.

Na razie klątwę Covecu udało się przełamać w Chorwacji. China Communications Construction wybuduje most nad zatoką Mali Ston. Projekt współfinansuje Unia Europejska.

Maciej Kalwasiński