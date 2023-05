Dwudziestokrotny wzrost opłaty dla przedsiębiorców. Resort ma nowy projekt

Miał być 1 grosz za kilogram produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, ale będzie 20 groszy - wynika z najnowszego projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. To dwudziestokrotny wzrost opłaty dla przedsiębiorców sprzedających napoje w plastikowych opakowaniach.

fot. Anatol Chomicz / / FORUM

W rządzie trwają prace nad wprowadzeniem opłaty od m.in. butelek plastikowych dla firm, które sprzedają napoje w opakowaniach o objętości do 3 litrów. Pierwotny pomysł zakładał roczny koszty w wysokości 1 grosza za kilogram produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Z projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska wynika, że coroczna opłata na pokrycie kosztów zbierania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju, które wprowadzono do obrotu, pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, w tym na pokrycie kosztów utworzenia i utrzymania tych systemów, transportu tych odpadów i ich przetwarzania, a także uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów, które wprowadzono do obrotu, ma wynieść 0,20 zł za 1 kg:

pojemników na żywność,

paczek i owijek wykonanych z elastycznych materiałów zawierających żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia z paczki lub owijki bez żadnej dalszej obróbki,

pojemników na napoje o pojemności do trzech litrów,

kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek,

lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.

Dodatkowo projekt wprowadza opłaty w wysokości 0,01 zł za każdą sztukę wyrobów tytoniowych zawierających filtry z tworzyw sztucznych i filtrów z tworzyw sztucznych sprzedawanych do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi.

Taka sama stawka opłaty tj. 0,01 zł za sztukę będzie obowiązywać za chusteczki nawilżane (tj. uprzednio nawilżonych chusteczek przeznaczonych do higieny osobistej i uprzednio nawilżonych chusteczek do użytku domowego) oraz balonów, z wyjątkiem balonów do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych zastosowań, które to balony nie są rozprowadzane wśród konsumentów.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

DF