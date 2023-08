Dwucyfrowa inflacja raczej nie powstrzyma RPP przed cięciem stóp we wrześniu

Wskaźnik CPI w sierpniu wyniósł w Polsce 10,1 proc. rdr, rynek oczekiwał odczytu na poziomie 10,0 proc. Dwucyfrowa inflacja w sierpniu raczej nie powstrzyma Rady Polityki Pieniężnej przed cięciem stóp procentowych już we wrześniu - wskazuje w komentarzach część ekonomistów.

fot. Adam Chelstowski / / Forum

Adam Antoniak, ING:

"Co prawda w sierpniu nie mamy jednocyfrowej inflacji, ale jesteśmy bardzo blisko tego poziomu. Jeśli chodzi o perspektywy na kolejne miesiące to wszyscy spodziewamy się, że inflacja nadal będzie w trendzie spadkowym i we wrześniu wskaźnik CPI znajdzie się bardzo blisko 9 proc., czyli będzie na wyraźnych, jednocyfrowych poziomach.

To, że nie mamy w sierpniu jednocyfrowej inflacji, raczej nie powstrzyma Rady Polityki Pieniężnej przed obniżką stóp procentowych we wrześniu. Mieliśmy zdefiniowane dwa warunki - jednocyfrowa inflacja i jej dalszy, wyraźny spadek, ale wydaje się, że nie ma co 'kruszyć kopii' o to, czy jest to 9,9 proc. czy 10,1 proc. Trend jest wyraźny, więc myślę, że Rada zdecyduje się na cięcie stóp".

Przedstawiciele ING BSK uważają, że Rada Polityki Pieniężnej obetnie stopy procentowe we wrześniu. Ich zdaniem powodem tego będzie fakt, że jesteśmy na ścieżce do jednocyfrowej inflacji we wrześniu, a dodatkowo jej przebieg w drugiej połowie 2023 roku będzie zbliżony, albo nieco niższy, niż wskazywała to lipcowa projekcja NBP, co RPP uzna za realizację oczekiwanego scenariusza dezinflacji.

Zwrócono uwagę, że tempo PKB w drugim kwartale tego roku było niższe od projekcji NBP a dane o aktywności gospodarczej w Polsce i Europie sugerują odsuwanie się odbicia gospodarczego raczej na ostatni kwartał roku, więc stan koniunktury w drugiej połowie roku będzie wciąż słaby.

Według ekonomistów w krótkim okresie planom RPP sprzyjają silne trendy dezinflacyjne w globalnych łańcuchach dostaw, które skutkują dużym spadkiem oczekiwań inflacyjnych firm, a te tendencje są wciąż mocniejsze niż odbicie cen ropy oraz pszenicy.

"Dlatego NBP obetnie stopy o 50-75 pb w tym roku, a cykl luzowania może kontynuować w 2024 roku" - dodali.

Wskazali jednocześnie, że obraz inflacyjny w Polsce nie jest jednak jednoznacznie pozytywny. Wskaźnik inflacji bazowej w Polsce spada istotnie wolniej niż w regionie. W 2024 roku oczekiwany jest ok. 20 proc. wzrost pensji minimalnej oraz planowane jest duże poluzowanie fiskalne.

"Gdy wygaśnie sprzyjający wpływ spadających cen zewnętrznych, trwałe sprowadzenie inflacji do celu będzie trudne" - podkreślili.

Grzegorz Ogonek, Santander BP:

"Kształtowanie się cen paliw w sierpniu przesądziło, że odczyt inflacji wciąż jest dwucyfrowy. To, co nas zaskoczyło na pierwszy rzut oka, to jednak nieco niższy spadek inflacji bazowej. Ten wskaźnik w sierpniu szacujemy na 9,9 proc. co oznacza, że rozpęd cen w gospodarce choć nie jest tak intensywny jak na początku roku, to jednak nie jest tak, że systematycznie spada miesiąc po miesiącu. Uporczywość inflacji nie zniknęła.

Naszym zdaniem decyzja o obniżkach stóp nie jest pilną kwestią i RPP być może się z nią wstrzyma. W tym kontekście, nawiązując też do danych o PKB, nie ma zapaści w konsumpcji prywatnej - ten odczyt zaskoczył nas nawet in plus. Gdyby w tym aspekcie odnotowano mocne spadki, to RPP miałaby ułatwione zadanie, ale tego argumentu naszym zdaniem obecnie nie ma. Ponadto inwestycje są bardzo mocne i pomijając dostosowania w zapasach - to są argumenty za dłuższym rozważeniem, czy to jest właściwy moment na początek luzowania polityki pieniężnej.

Uważamy, że w przyszłym roku przebieg dynamiki CPI może być bardziej płaski, tzn. będzie ona wolniej się obniżać i tu się różnimy z projekcją NBP. W związku z tym oceniamy, że Rada dostrzeże, że w kolejnych latach mogą być problemy ze spadkiem inflacji i będzie z mniejszym entuzjazmem, niż wskazują na to obecnie niektóre wypowiedzi z RPP, podchodzić do kwestii obniżek stóp".

Konfederacja Lewiatan:

Według eksperta ekonomicznego Lewiatana Mariusza Zielonki, inflacja bazowa zrównała się prawdopodobnie z inflacją konsumencką, co może oznaczać, że proces dalszego obniżania inflacji nie będzie już tak szybki ani prosty, a prognozy Ministerstwa Finansów na ten i kolejny rok mogą nie być osiągalne.

Jak zaznacza Zielonka, ważniejsze jest jednak to, że w ciągu miesiąca ceny się nie zmieniły i to kolejny miesiąc z rzędu, gdy ceny nie rosną.

"To co bardziej cieszy to ponowny miesięczny spadek cen żywności. To już drugi miesiąc z rzędu, kiedy ceny najczęściej kupowanych przez Polki i Polaków produktów maleją. W końcu obniżające się indeksy cen żywności na świecie przekładają się na sytuację w Polsce" - ocenił ekspert Lewiatana.

mBank (X/Twitter):

"Sierpniowa inflacja wg odczytu flash jednak dwucyfrowa. Wynik: 10,1 proc. rdr. Inflacja bazowa składa się z tego na 10,1-10,2 proc. rdr. Nie wydaje nam się jednak, by taki wynik zmienił nastroje panujące w RPP - wciąż obstawiamy wrześniową obniżkę stóp".

Bank Pekao (X/Twitter):

„Wstępna inflacja za sierpień jednak lekko powyżej 10 proc. rdr, dokładnie 10,1 proc. To jednak nie powinno dużo zmienić dla RPP, szczególnie jej gołębiego skrzydła i na wrześniowym posiedzeniu obniży stopy”.

Polski Instytut Ekonomiczny (X/Twitter):

"Inflacja spadła w sierpniu z 10,8 do 10,1 proc. W skali miesiąca ceny ponownie nie zmieniły się. Szacujemy, że inflacja bazowa spadła do 10,0 proc. Niższa inflacja to głównie efekt spadku cen paliw – te są o 6,1 proc. tańsze niż przed rokiem. Zwalnia też tempo wzrostu cen żywności i energii. Badania koniunktury wskazują, że oczekiwania inflacyjne konsumentów i przedsiębiorców maleją. To zmniejszy presję inflacyjną.

W 2024 roku inflacja będzie niższa, choć wciąż utrzyma się na wysokich poziomach – prognozujemy, że średnio w roku wyniesie 7,9 proc. Spadek inflacji w kierunku celu NBP 2,5 proc. będzie postępował stopniowo i będzie rozciągnięty w czasie".

PKO BP (X/Twitter):

"Tak jak oczekiwaliśmy jednocyfrowa inflacja każe na siebie jeszcze poczekać. Według szybkiego szacunku GUS inflacja CPI w sierpniu obniżyła się do 10,1 proc. rdr z 10,8 proc. w lipcu. W ujęciu mdm ceny nie zmieniły się, po spadku o 0,2 proc. mdm w lipcu".

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 r. wzrosły rdr o 10,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem utrzymały się na tym samym poziomie.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w sierpniu o 10,0 proc. rdr i spadku o 0,1 proc. mdm.

W lipcu wskaźnik CPI wynosił 10,8 proc. rdr i -0,1 proc. mdm.

