Dworczyk odchodzi z rządu. Reszta pozostaje "do dyspozycji"

Michał Dworczyk odejdzie z stanowiska szefa kancelarii premiera - poinformował szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Oświadczył też, że nie będzie zmiany na stanowisku premiera, choć wszyscy zajmujący kierownicze stanowiska w rządzie "muszą być do dyspozycji". Radosław Fogiel zapowiedział zaś objazd posłów PiS po kraju.

Politycy PiS zebrali się na wyjazdowym posiedzeniu w Pułtusku, po zakończeniu spotkania Terlecki przekazał dziennikarzom na briefingu prasowym, że nie będzie zmiany na stanowisku premiera.

"Pytanie, które rozumiem jest najważniejszym pytaniem wieczoru. Nie będzie oczywiście zmiany premiera" - oświadczył szef klubu PiS. Rzecznik partii Radosław Fogiel dodał, że rząd ma przed sobą wyzwania związane z "kryzysami, które zostały nam zaimportowane, głównie z uwagi na sytuację globalną".

Dziennikarze pytali, czy będzie zmiana na stanowisku szefa KPRM.

"Mówiłem o tym, że nie będzie zmiany na stanowisku premiera, ponieważ pojawiły się takie medialne spekulacje. Natomiast prezes też stanowczo powiedział i powtarzał kilkakrotnie na posiedzeniach prezydium Komitetu Politycznego, że wszyscy zajmujący jakiekolwiek kierownicze stanowiska w rządzie czy w partii muszą być do dyspozycji. Jeżeli ich praca zostanie uznana za niewystarczająco skuteczną to muszą się liczyć ze zmianą" - mówił wicemarszałek Sejmu.

Pytany, czy tak jest w przypadku ministra Michała Dworczyka, powiedział: "Z tego, co wiem, pan minister Dworczyk złożył rezygnację ze swojej funkcji". Po chwili doprecyzował: "Złożył albo złoży w najbliższym czasie".

Dopytywany, czy dymisja Dworczyka była warunkiem Solidarnej Polski poparcia wydłużenia kadencji samorządów, Terlecki zaprzeczył. Nie odpowiedział na pytanie, jak ocenia pracę Dworczyka.

Wicerzecznik PiS Urszula Rusecka przekazała, że posiedzenie klubu upłynęło w bardzo dobrej atmosferze. "Ale też, jak to szef (prezes PiS Jarosław Kaczyński), zdyscyplinował nas wszystkich, wyznaczył zadania na najbliższy czas, każdy wyszedł z przekonaniem i wiedzą, co ma robić i do zwycięstwa" - powiedziała Rusecka.

Fogiel dodał, że podczas posiedzenia omawiano także plany aktywności parlamentarzystów, która - jak mówił - jest kluczem do tego, żeby dotrzeć z osiągnięciami i planami PiS do Polaków. Zaznaczył, że trwa objazd okręgów przez Jarosława Kaczyńskiego oraz objazd powiatów przez kierownictwo partii.

"Dołożymy do tego dodatkową aktywność posłów w postaci wizyt w gminach" - poinformował Fogiel.

Prezes PiS na klubie: zmiany premiera nie będzie; zmiany na poziomie rządowym są możliwe Zmiany premiera i rządu nie będzie – miał zadeklarować prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas czwartkowego wyjazdowego posiedzenia klubu PiS, wynika z informacji PAP. Zaznaczył jednocześnie, że partia musi być elastyczna i "jakieś zmiany" na poziomie rządowym są możliwe . W czwartek w Pułtusku na wyjazdowym posiedzeniu zebrał się klub PiS, który miał debatować na temat bieżącej sytuacji politycznej, a także planach na najbliższe miesiące. Jak wynika z informacji PAP, prezes Kaczyński podczas wystąpienia uspokajał nastroje w partii po ostatnich doniesieniach medialnych o konflikcie wewnątrz rządu między premierem Mateuszem Morawieckim a wicepremierem, szefem MAP Jackiem Sasinem. "Zmiany premiera i rządu nie będzie" – miał zapowiedzieć Kaczyński, według relacji jednego z uczestników spotkania. Lider PiS zaznaczył jednocześnie – relacjonował rozmówca PAP – że partia, na rok przed wyborami musi być elastyczna i na poziomie rządowym "jakieś zmiany" są możliwe. "Naszym celem jest zwycięstwo w wyborach, więc niczego nie wykluczamy na przyszłość, a równocześnie nie ma co robić wokół tego afery" – miał powiedzieć prezes PiS. Podkreślał też, że politycy PiS muszą pamiętać, co jest stawką zbliżających się wyborów. "Walczymy o Polskę niepodległą, walczymy o Polskę demokratyczną" - miał mówić Kaczyński. Szef PiS wzywał ponadto parlamentarzystów do jeszcze większej aktywności w terenie, w tym dalszych spotkań z wyborcami. Po zakończeniu wystąpienia prezesa Kaczyńskiego, wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że zmiany premiera nie będzie. "Mówiłem o tym, że nie będzie zmiany na stanowisku premiera, ponieważ pojawiły się takie medialne spekulacje. Natomiast prezes też stanowczo powiedział - i powtarzał kilkakrotnie na posiedzeniach prezydium Komitetu Politycznego - że wszyscy zajmujący jakiekolwiek kierownicze stanowiska w rządzie czy w partii muszą być do dyspozycji. Jeżeli ich praca zostanie uznana za niewystarczająco skuteczną, to muszą się liczyć ze zmianą" - mówił Terlecki.

Michał Dworczyk został na stanowisko szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 19 grudnia 2017 roku. Wcześniej, od marca do grudnia 2017 r. Dworczyk był wiceministrem obrony narodowej. W 2005 r. jako ekspert ds. polityki wschodniej oraz polonijnej został doradcą premiera. W latach 2005–2007 Dworczyk, współpracując z sekretarzem stanu w KPRM Adamem Lipińskim, koordynował pracę Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą. W latach 2008–2010 pracował jako doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. Polonii i Polaków za granicą. (PAP)

