Dworczyk o szczepieniach w miejscach pracy: jeden z bardzo poważnie rozważanych pomysłów

fot. Krystian Maj / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk pytany we wtorek o szczepienia w miejscach pracy przyznał, że to jeden z bardzo poważnie rozważanych pomysłów. "Chcemy, żeby te szczepienia mogły się odbywać wszędzie, gdzie tylko jest to bezpieczne z punktu widzenia pacjenta" - dodał.

Dworczyk w trakcie rozmowy w Radiu Zet pytany o kwestię szczepień przeciw Covid-19 w miejscu pracy, odparł, że "jest to jeden z bardzo poważnie rozważanych pomysłów". "Dzisiaj pan premier będzie je prezentował w sposób kompleksowy" - zapewnił.

Dopytywany o tę kwestię, szef KPRM powiedział: "Chcemy, żeby te szczepienia mogły się odbywać wszędzie, gdzie tylko jest to bezpieczne z punktu widzenia pacjenta. Chcemy żeby w sposób znaczący zwiększyła się liczba osób zarówno mogących prowadzić kwalifikacje do szczepień, jak i wykonywać same szczepienia".

Wcześniej Dworczyk zapowiedział, że we wtorek w okolicach godz. 15 odbędzie się konferencja z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i wówczas zostanie przedstawiony nowy harmonogram szczepień oraz zmiany, które zostają wprowadzone do Narodowego Programu Szczepień.

Dworczyk był też pytany o liczbę Polaków, którzy chcą się zaszczepić odparł, że tego nie wiadomo precyzyjnie i można tylko posługiwać się badaniami. Przywołał też niedawne badanie IBRIS, z którego wynikało, że ok. 70 proc. Polaków chce się zaszczepić. "Ale oczywiście to wszystko zweryfikuje rzeczywistość" - zaznaczył.

W czasie rozmowy padło też pytanie, czy jest rozważane "zamknięcie Polski" w okresie świątecznym.

"Nie mam takiej wiedzy, żeby były prowadzone tego rodzaju prace" - mówił zaznaczając, że nie bierze udziału w spotkaniach sztabu zajmującego się obostrzeniami, gdyż jest skoncentrowany na programie szczepień.

Dopytywany czy obecnie obowiązujące restrykcje zostaną przedłużone po 9 kwietnia, minister zwrócił uwagę, że na wszystkie decyzje ma wpływ aktualny stan pandemii. "Mam nadzieję, że ta sytuacja będzie się poprawiać i w konsekwencji nie trzeba będzie już ani wydłużać, ani wzmacniać tych obostrzeń. Natomiast gdyby okazało się, że mamy do czynienia z jakimś załamaniem sytuacji, jest nagły wzrost zakażeń, to wtedy trzeba będzie wyciągać z tego wnioski" - mówił.

"Natomiast prowadzenie tego rodzaju dywagacji, zwłaszcza przez polityków, uważam za niecelowe i nieodpowiedzialne, ponieważ to dla wszystkich obywateli są bardzo poważne problemy (...). Dlatego spekulowanie co będzie za dwa tygodnie (...) wywołuje wyłącznie emocje, a nic nie wnosi do dyskusji i do życia. Zobaczymy, jak będzie rozwijała się sytuacja pandemiczna" - dodał.

Szef KPRM był też pytany o obchody rocznicowe katastrofy smoleńskiej. "Na pewno będą miały miejsce obchody, tak jak co roku. Natomiast w tym roku będą to obchody ograniczone przepisami sanitarnymi, to jest oczywiste" - zapewnił. (PAP)

autor: Rafał Białkowski

rbk/ godl/