Dworczyk o Nowym Polskim Ładzie: mamy pozytywne sygnały po rozmowach z naszymi partnerami

Wierzę, że nasi koalicjanci przyłączą się do poparcia programu Nowy Polski Ład; mamy pozytywne sygnały po rozmowach z naszymi partnerami - powiedział we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. Jego zdaniem proponowany program będzie ważnym impulsem gospodarczym dla Polski.

Minister był pytany w Polskim Radiu 24, czy cała Zjednoczona Prawica poprze zapowiadany program Nowy Polski Ład. "Chciałbym i bardzo na to liczę, aby cała Zjednoczona Prawica poparła ten program. To jest bardzo dobry prorozwojowy i od strony społecznej, i od strony gospodarczej program dla Polski. Wierzę, że nasi koalicjanci przyłączą się do poparcia tego programu. Też mamy pozytywne sygnału po rozmowach z naszymi partnerami, że to jest możliwe, więc wierzę, że tak właśnie się stanie" - powiedział polityk.

Dodał, że program zostanie zaprezentowany "w sposób kompleksowy za kilka dni".

Zdaniem Dworczyka ten program będzie bardzo ważnym impulsem gospodarczym. "To będą bardzo duże inwestycje, które wpłyną pozytywnie na polską gospodarkę. Po okresie pandemii Polsce taki program będzie na pewno bardzo potrzebny" - powiedział minister.

PiS zaprezentował w sobotę 10 głównych haseł Nowego Ładu, programu partii, który w całości ma zostać przedstawiony w najbliższą sobotę. Hasła odnoszą się m.in. do zdrowia, rozwoju, rodziny, przedsiębiorczości.

Zgodnie z zapowiedzią, Nowy Ład - czyli program partii na czas po epidemii koronawirusa - ma się składać z następujących obszarów: Plan na zdrowie, Uczciwa praca-godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia-czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.

