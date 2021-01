Dworczyk: Zbliżamy się do pół miliona osób zaszczepionych z grupy "0"

fot. PalSand / Shutterstock

Zbliżamy się do pół miliona osób zaszczepionych z grupy "0" - mówił w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk. Dodał, że te szczepienia mają się zakończyć w lutym, a jeszcze w pierwszym kwartale powinni być zaszczepieni seniorzy powyżej 80. roku życia.

Szef KPRM był pytany we wtorek na antenie TVP Info o terminy i dane ws. szczepień przeciwko COVID-19 grupy "0", czyli personelu medycznego. "Zbliżamy się powoli do pół miliona osób zaszczepionych z grupy "0", a zarejestrowanych mamy około miliona osób" - mówił.

Jak dodał, "to, co można powiedzieć - opierając się też na deklaracjach firmy Pfizer, które już kilkakrotnie się zmieniały - że zakończymy szczepienia grupy +0+ w lutym". "Chcieliśmy zrobić to szybciej, ale nie spowalniamy zarówno rejestracji, jak i szczepień seniorów powyżej 70. roku życia - to jest grupa najbardziej wrażliwa, to ich musimy najbardziej chronić" - podkreślał.

Dworczyk pytany, do kiedy chcemy zaszczepić osoby powyżej 80. roku życia, odpowiedział, że do tej pory zarejestrowało się blisko pół miliona z 1,7 mln osób w tej grupie. "Szczepienia rozpoczną się 25 stycznia i chcielibyśmy, żeby też w pierwszym kwartale wszyscy seniorzy powyżej 80. roku życia zostali zaszczepieni jako ta najbardziej zagrożona trudnym przebiegiem choroby grupa" - powiedział. Dopytywany, jak sytuacja ma się z seniorami powyżej 70. roku życia, szef KPRM przyznał, że "gdybyśmy mieli dostateczną ilość szczepionek - myślę, że to byłoby możliwe do końca pierwsze kwartału, ale biorąc pod uwagę obecną sytuację - wydaje się to mało możliwe".

Szczepienia w Polsce ruszyły 27 grudnia ub.r. Obecnie trwają szczepienia grupy 0, czyli m.in. personelu medycznego. Od 15 stycznia seniorzy po 80. roku mogą zarejestrować się na szczepienia przeciw Covid-19, a od 22 stycznia będą mogły to zrobić osoby od 70. roku życia. Szczepienia wszystkich seniorów 70+ mają rozpocząć się 25 stycznia. Ponadto, od 15 stycznia uruchomiony został formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia.

W piątek koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech podały, że opracowały plan, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie i zapewni znacznie więcej dawek szczepionki przeciw Covid-19 w drugim kwartale. Aby to osiągnąć - poinformowano - konieczne są pewne modyfikacje procesów produkcyjnych i w rezultacie w zakładzie w Puurs w Belgii nastąpi tymczasowe zmniejszenie liczby dawek dostarczanych w nadchodzącym tygodniu. Zapowiedziano, że powrót do pierwotnego harmonogramu dostaw do UE nastąpi 25 stycznia, a dostawy zostaną zwiększone począwszy od 15 lutego.(PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski

gb/ itm/