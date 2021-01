Dworczyk: Wstrzymany transport 330 tys. dawek na pierwsze szczepienie w grupie 0

fot. Adam Guz / Kancelaria Premiera RP

W przyszłym tygodniu wstrzymany będzie transport 330 tys. dawek do szpitali węzłowych w ramach pierwszego szczepienia grupy 0 (personel medyczny), natomiast zgodnie z planem 50 tys. dawek trafi do punktów na drugie szczepienia, a 120 tys. dawek na pierwsze szczepienia do DPS-ów - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk.

W sobotę Dworczyk poinformował o decyzjach podjętych po tym, jak koncern Pfizer ogłosił tymczasowe zmniejszenie dostaw szczepionek do krajów europejskich.

Podkreślił, że do tej pory ani Komisja Europejska, ani Polska nie dostały od producenta zaktualizowanego harmonogramu dostaw, czyli tabeli ile danego dnia trafi do Polski dawek szczepionki. W związku z tym - powiedział Dworczyk - podjęto działania, które "mają zabezpieczyć dalszy proces szczepień".

Zapewnił, że osoby, które dostały pierwszą dawkę szczepionkę, dostaną drugą. Nie zmieni się też nic jeśli chodzi o szczepienia populacyjne i "seniorzy powyżej 70. roku życia rozpoczną szczepienia zgodnie z planem od 25 stycznia". "Również nic się nie zmienia jeśli chodzi o rejestrację seniorów" – wskazał.

Dworczyk poinformował, że zmiany dotyczą szczepień, które odbędą się w przyszłym tygodniu. "Z grupy 0 do szpitali węzłowych miało wyjechać 330 tys. szczepionek na pierwsze szczepienie. Zdecydowaliśmy się wstrzymać ten transport do momentu, gdy firma Pfizer nie prześle nam dokładnego harmonogramu dostaw do Polski. Wtedy dopiero będziemy mogli zaplanować te szczepienia. Jeśli spełnią się deklaracje firmy Pfizer, czyli będzie to jednodniowe obniżenie dostaw, uda nam się rozwiązać ten problem, opóźniając nieco, być może o niecały tydzień szczepienia w grupie 0" - poinformował szef KPRM.

W szpitalach węzłowych szczepiony jest personel medyczny i niemedyczny ochrony zdrowia.

Jednocześnie Dworczyk przekazał, że nic się nie zmieni w kwestii podawania drugich dawek szczepionek: w przyszłym tygodniu, tak jak to było wcześniej założone, 50 tys. dawek trafi do punktów, które wykonają drugie szczepienia.

120 tys. dawek, zgodnie z planem, trafi na pierwsze szczepienia do DPS-ów. Zgodnie z zapowiedzią między 18 a 22 stycznia odbyć mają się pierwsze szczepienia pensjonariuszy DPS-ów.

Prezes ARM: jesteśmy w ciągłym kontakcie z firmą Pfizer

Jesteśmy w ciągłym kontakcie z firmą Pfizer, uzgadniamy harmonogramy dostaw szczepionek; nie z naszej winy, ale musimy opóźnić trochę szczepienia grupy 0 - powiedział w sobotę prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski.

Kuczmierowski dodał, że decyzja, aby odkładać drugą dawkę szczepionki dla osób już zaszczepionych pierwszą dawką, była bardzo rozsądna. Zapewnił, że Agencja jest przygotowana na takie okoliczności, jak zmniejszenie dostaw.

"Niemniej jednak jest nam przykro, bo nie z naszej winy, ale musimy opóźnić trochę szczepienia grupy 0, wszystkie zamówienia w systemie zostały anulowane właśnie dla szpitali węzłowych na szczepienia tej grupy 0. Poprosimy szpitale o to, aby w poniedziałek po komunikacie od nas mogły już ewentualnie na kolejny tydzień, w nowym harmonogramie, składać zamówienia" - przekazał Kuczmierowski.

Dodał, że ARM cały czas oczekuje na ostateczne potwierdzenie harmonogramu dostaw szczepionki przez firmę Pfizer. "Jesteśmy w ciągłym kontakcie z firmą Pfizer, uzgadniamy te harmonogramy, tak żeby to opóźnienie nie było jakoś bardzo mocno dotkliwe" - mówił Kuczmierowski.

Poinformował jednocześnie, że w sobotę przygotowywane są wysyłki szczepionek do DPS-ów. "Te transporty przyjadą w poniedziałek" - zapewnił.

Według zapowiedzi władz Pfizera, koncern będzie starał się zwiększyć liczbę wyprodukowanych w tym roku dawek szczepionki do 2 mld - to o 700 mln więcej, niż pierwotnie zakładano. Zanim jednak do tego dojdzie, rozmiar dostaw z fabryki w Puurs w Belgii może ulec "wahaniom". Powodem jest konieczność wprowadzenia modyfikacji w fabryce, które wymagają dodatkowych zgód urzędów regulacyjnych.

Chęć szczepień zadeklarowało 1,1 mln Polaków

Na szczepienia przeciwko COVID-19 zarejestrowało się do tej pory 280 tys. seniorów, a chęć szczepień zadeklarowało 1,1 mln Polaków - poinformował w sobotę szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

"Od północy 15 stycznia, kiedy ruszyła rejestracja do szczepień masowych dla seniorów powyżej 80 roku życia, zarejestrowało się na konkretne terminy szczepień 280 tys. osób. Deklarację udziału w szczepieniach zgłosiło ponad 1,1 mln osób - i potwierdziło, klikając w link, który przychodzi jako zwrotna informacja" - poinformował Dworczyk podczas sobotniej konferencji prasowej.

Podkreślił, że system rejestracji działa i cały czas spotyka się z "bardzo dużym zainteresowaniem". "Zarówno za pośrednictwem infolinii, jak i strony" - dodał.

Obecnie trwają szczepienia grupy 0, czyli m.in. personelu medycznego. Od piątku w Polsce seniorzy po 80. roku mogą zarejestrować się na szczepienia przeciw Covid-19, a od 22 stycznia będą mogły to zrobić osoby od 70. roku życia. Szczepienia wszystkich seniorów 70+ mają rozpocząć się 25 stycznia. Ponadto od piątku uruchomiony został formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa, Mieczysław Rudy, arolina Mózgowiec, Sonia Otfinowska

