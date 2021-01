Dworczyk: Nie mamy już wolnych szczepionek i terminów

fot. Krystian Maj / KPRM

Mamy ponad 3 mln zajętych terminów - zarejestrowanych lub w trakcie szczepienia; nie mamy już wolnych szczepionek na COVID-19 - powiedział w niedzielę szef KPRM Michał Dworczyk. To nie wynika z problemu system, tylko z braku szczepionek - dodał.

"Jutro ważny dzień, zaczynamy szczepienia populacyjne. W ponad 5 tys. punktów w całym kraju rozpoczną się szczepienia seniorów powyżej 70. roku życia" - powiedział Dworczyk na niedzielnej konferencji prasowej.

Podkreślił, że - zgodnie z umową wynegocjowaną przez Komisję Europejską z dostawcami szczepionek - Polsce przysługuje do końca pierwszego kwartału liczba szczepionek pozwalająca na zaszczepienie 3,1 mln Polaków. "I dziś mamy już zajętych terminów, zarejestrowanych lub w trakcie szczepienia, ponad 3 mln osób" - powiedział, dodając, że oznacza to, iż " w tej chwili nie mamy już wolnych szczepionek, wolnych terminów".

Dworczyk wskazywał, że nie wynika to z problemu systemu szczepień stworzonego w Polsce, ale z braku szczepionek.

Zaapelował do seniorów, którzy chcą się jeszcze zapisać na szczepienia, by zostali w poniedziałek w domach i nie szli do przychodni. "Wszystkie terminy na szczepienia, które zostały zaplanowane do końca marca, zostały już zarezerwowane. Tym samym rozdysponowane zostały już wszystkie szczepionki, które dostarczą nam producenci do 31 marca, czyli właśnie te szczepionki dla ponad 3 mln osób.

Dworczyk: Każdy senior, który przekaże swoje dane otrzyma propozycję terminu szczepienia

Gwarantujemy, że pracownicy infolinii zadzwonią z propozycją terminu szczepienia do każdego seniora, który przekaże swoje dane telefonicznie lub przez internet - powiedział w niedzielę szef KPRM Michał Dworczyk. Dodał, że wielkości dostaw szczepionki zdecydowanie nie pokrywają się z zapotrzebowaniem w Polsce.

"Apelujemy do seniorów, tych którzy chcą się zarejestrować, aby zgłaszali chęć zaszczepienia się telefonicznie przez sms lub przez internet" - powiedział Dworczyk na konferencji prasowej w Kancelarii Premiera.

Podkreślił, że wciąż działa też infolinia 989, na którą może zadzwonić każdy senior i mimo tego, że nie ma dzisiaj terminów do zarejestrowania się w konkretnych miejscach na szczepienie, to może zostawić swoje dane kontaktowe. "I jak się tylko w Polsce pojawią szczepionki otrzyma informację zwrotną i zostanie umówiony na konkretny termin" - zapewnił Dworczyk.

Dodał, że można też zgłaszać chęć zaszczepienia wysyłając sms na numer 664-908-556 lub zarejestrować się za pośrednictwem gov.pl/szczepimysie.

"Gwarantujemy, że każdy senior, który w ten sposób przekaże swoje dane, jak tylko pojawią się szczepionki w Polsce, a w konsekwencji nowe terminy, pracownicy infolinii zadzwonią i zaproponują konkretny termin szczepienia" - powiedział Dworczyk.

Przypomniał, że Polska pozyskuje szczepionki w ramach wynegocjowanej przez Komisję Europejską umowy. "Ta umowa gwarantuje solidarny podział szczepionek pomiędzy wszystkie kraje UE, jednak wielkość dostaw zdecydowanie nie pokrywają się z za potrzebowaniami na szczepienia w Polsce" - powiedział szef KPRM.

Dworczyk: System, który został stworzony, pozwoliłby na zaszczepienie ponad 11 mln osób

Do końca marca zaszczepionych zostanie 3,1 mln Polaków - zapewnił w niedzielę szef KPRM Michał Dworczyk. "Ale system, który został stworzony, pozwoliłby na zaszczepienie ponad 11 mln osób, to oznacza, że brakuje nam wyłącznie szczepionek" - podkreślił.

"Apelujemy dlatego do seniorów o skorzystanie z kanałów rejestracji gotowości do szczepienia" - mówił Dworczyk podczas konferencji prasowej. Jak wyliczył, chodzi o całodobową i bezpłatną infolinię 989, stronę internetową, czy też o uruchomioną niedawno nową możliwość rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19 - wysłanie SMS-a pod numer 664 908 556.

"Wiem, że część osób jest przyzwyczajona do tego, żeby samodzielnie zgłosić się do swojej przychodni, ale proszę mi wierzyć, dzisiaj to jest wyłącznie narażanie się, czy to na złe warunki atmosferyczne, czy też na kontakt w takim miejscu z osobami chorymi, a w konsekwencji zarażenie się COVID-19"- powiedział.

"Zostańmy proszę państwa w domu, a wszyscy seniorzy powyżej 70 roku życia, którzy chcą się rejestrować, niech wykorzystają te trzy kanały (rejestracji - PAP)" - dodał szef KPRM.

Maląg: Pula szczepionek będzie uzupełniona

Pula szczepionek w tym momencie jest wyczerpana, ale "za chwilę" będzie uzupełniona - zapewniła w niedzielę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Towarzysząca Dworczykowi na konferencji szefowa resortu rodziny i polityki społecznej zapewniła, że mimo iż obecna pula szczepionek się skończyła, to będzie ona uzupełniana. "Ta pula w tym momencie jest wyczerpana, ale to nie znaczy, że nie będzie uzupełniona. Ona będzie za chwilę uzupełniona" - powiedziała.

Maląg podkreśliła, że rząd nadal zachęca do zaszczepiania się przeciwko COVID-19. Zaapelował jednak do seniorów, by ci chcąc się zarejestrować nie wychodzili z domów do punktów szczepień, czy przychodni, lecz wykorzystali dostępne kanały do zapisania się. Wymieniła, że są to całodobowa infolinia pod numerem 989, e-rejestracja, można też wysłać SMS na numer 664 908 556. Wówczas trzeba też podać swój PESEL oraz kod pocztowy miejsca. Maląg zapewniła, że kiedy będą już wolne miejsca na szczepienia, dostaną oni informację o tym

Minister dodała, że jest również Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, którego wolontariusze mogą pomóc seniorom również w zapisaniu się przez e-rejestrację. Przypomniała, że chcący skorzystać z pomocy muszą zadzwonić pod numer 22 505 11 11.

(PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka