Dworczyk: "Narodowa kwarantanna" to nie pełny lockdown

Nikt nie mówił o pełnym lockdownie; mówimy o dalszych obostrzeniach, o kwarantannie narodowej, o której wspomniał premier Mateusz Morawiecki, ale to nie jest związane z wyłączeniem całej gospodarki - powiedział w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk.

Na konferencji w ubiegła środę, która dotyczyła nowych obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa, premier przekazał, że jeśli będzie powyżej 70-75 osób zakażonych koronawirusem na 100 tys. mieszkańców - będzie trzeba wdrożyć zasady "narodowej kwarantanny" m.in. zakaz przemieszczania się.

Co będzie oznaczać "narodowa kwarantanna"?

Dworczyk pytany w poniedziałek w telewizji wPolsce.pl o ewentualne wprowadzenie "narodowej kwarantanny" zaznaczył, że "nikt nie mówił o pełnym lockdownie". "Mówimy o dalszych obostrzeniach, o tej kwarantannie narodowej, o której wspomniał pan premier, ale to nie jest związane z wyłączeniem całej gospodarki" - powiedział szef KPRM.

Dodał, że rząd stara się od samego początku epidemii, a zwłaszcza podczas drugiej jej fali, iść "ścieżką środka". "Bo z jednej strony mamy służbę zdrowia, która jest na granicy wytrzymałości, z drugiej strony - bardzo poważne konsekwencje gospodarcze. W związku z tym mam nadzieję, że będzie tak jak do tej pory - udało nam się trzymać ten kurs środkowy, kurs wyważonego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji" - powiedział.

Dworczyk dodał, że jeśli będzie "narodowa kwarantanna", dla gospodarki "oczywiście będzie to miało swoje konsekwencje". "Natomiast przede wszystkim musimy zapanować nad pandemią. Mam nadzieję, że do tej narodowej kwarantanny nie dojdzie" - powiedział szef KPRM.

"Czy tak się stanie, to zależy od każdego z nas. To nie są tylko decyzje i działania rządu, to nie są tylko działania służby zdrowia, to jest tak naprawdę odpowiedzialność każdego z nas. Jeżeli ograniczamy ilość kontaktów społecznych, jeżeli stosujemy się do zaleceń, jest szansa, że wtedy zachorowań będzie mniej i wtedy lockdown, ta narodowa kwarantanna nie nastąpi" - podkreślił.

Minister dopytywany, czy już dzisiaj rozważany jest zakaz przemieszczania się lub zamknięcie granic, powtórzył, że rząd nie chciałby, aby doszło do narodowej kwarantanny. Ale - zaznaczył - jeśli taka sytuacja będzie się zbliżać "na pewno będziemy informować" i premier "będzie prezentował szczegóły tych rozwiązań, które wtedy będzie trzeba wprowadzić".

"Będziemy starali się i tak zrobić wszystko żeby pomimo tych ograniczeń wprowadzanych gospodarka jak najmniej ucierpiała" - zapewnił Dworczyk.

Müller: Jest szansa, aby w najbliższym tygodniu uniknąć "narodowej kwarantanny"

Jest szansa, aby w najbliższym tygodniu uniknąć narodowej kwarantanny - oświadczył rzecznik rządu Piotr Müller. Jak mówił, wprowadzenie kwarantanny narodowej będzie się wiązać z "pewnymi ograniczeniami, co do realizacji niektórych usług, być może również co do kwestii transportowych".

Rzecznik rządu został zapytany w poniedziałek w telewizji wPolsce.pl, co w praktyce będzie oznaczała kwarantanna narodowa.

"Jeżeli chodzi o wachlarz rozwiązań, wystarczy przyjrzeć się temu, co funkcjonuje w Europie. Widzimy, że są to m.in. większe ograniczenia, jeżeli chodzi o handel, czy kwestie związane z poszczególnymi sektorami usług. My, oczywiście, nie chcielibyśmy tych ograniczeń wprowadzać" - mówił Müller.

Jego zdaniem, spływające w ostatnich dniach dane dotyczące zachorowań pokazują, że "jest szansa, żeby w najbliższym tygodniu uniknąć tego wariantu". "Ale oczywiście jutro i pojutrze będziemy tak naprawdę widzieć to najmocniej, kiedy spłyną wyniki z tego tygodnia" - dodał.

"My cały czas wierzymy w to, że te obostrzenia, które są w tej chwili, nie doprowadzą do narodowej kwarantanny. Natomiast jeżeli miałoby to mieć miejsce, to zależnie od tego, jaki będzie próg wydolności służby zdrowia, będą podejmowane proporcjonalne środki" - oświadczył rzecznik rządu.

Jak dodał, może to oznaczać "pewne ograniczenia, co do realizacji niektórych usług, być może również co do kwestii transportowych".

Dopytywany, czy możliwe jest wyłączenie ruchu lotniczego, rzecznik rządu podkreślił, że w tej chwili nie ma takich decyzji - jeśli chodzi o obszar UE.

"Nie mamy takiej sytuacji, jak kilka miesięcy temu, że w Polsce mamy określone ogniska i możemy je szybko identyfikować. To jest rozproszony system, jeżeli chodzi o zarażanie się, więc ograniczenie transportu z zewnątrz nie miałoby takich dobrych skutków, jak to miało miejsce wiosną. Aczkolwiek ja w tej chwili nie wykluczę tego w stu procentach, natomiast to nie jest wariant, który jest pierwszy brany pod uwagę" - mówił Müller.

Premier @MorawieckiM: Jeżeli epidemia dotknie powyżej 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców na 7 dni w skali kraju to włączamy ten ostry hamulec bezpieczeństwa. Jeśli będzie w granicy 70-75 to wdrożymy zasady narodowej kwarantanny, czyli również ograniczenia w przemieszczaniu. pic.twitter.com/XFYoDmM4tz — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 4, 2020

Rzecznik rządu Piotr Müller opublikował w ubiegły piątek infografikę, która przedstawia różne stopnie obostrzeń uzależnione od progów bezpieczeństwa, czyli średniej dziennej liczby zakażeń na przestrzeni 7 dni. Zgodnie z nią narodowa kwarantanna zostanie wprowadzona, jeżeli średnia liczba zachorowań będzie utrzymywać się na poziomie 27-29 tys. zakażeń dziennie.

Resort zdrowia podał w poniedziałek, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 21 713 osób. (PAP)

