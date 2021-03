Dworczyk: Masowe szczepienia możliwe w drugim kwartale

FORUM

Mamy nadzieję, że w drugim kwartale tego roku nastąpi bardzo duże przyspieszenie i będziemy mogli przejść już do masowych szczepień populacyjnych - powiedział w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk. Przypomniał, że od wtorku zapisywać na szczepienia mogą się seniorzy z roczników 1957-61.

"Dzisiaj rozpoczęły się rejestracje (osób w wieku 66-65 lat), jutro 23 marca rozpocznie się rejestracja kolejnych pięciu roczników, to znaczy od jutra mogą się zapisywać na szczepienie seniorzy w wieku lat od 60 do 64 lat. Tak naprawdę to będzie oznaczało, że od jutra już będą mogli się rejestrować wszyscy, którzy zostali ujęci w pierwszym etapie Narodowego programu Szczepień. To oznacza, że po raz pierwszy będziemy widzieli na horyzoncie zakończenie tego pierwszego etapu" - powiedział Dworczyk na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Jak dodał, etap ten zakończy się w drugim kwartale tego roku. "Mamy nadzieję, że w tym drugim kwartale również nastąpi bardzo duże przyspieszenie i będziemy mogli przejść już do masowych szczepień populacyjnych" - mówił Dworczyk.

Szef KPRM przypomniał, że w czwartek, 25 marca rozpoczną się ponowne zapisy seniorów w wieku powyżej 70 lat. Zwrócił uwagę, że grupa ta - zgodnie z wytycznymi Rady Medycznej przyjmuje wyłącznie preparaty oparte na mRNA.

"I to dlatego seniorzy musieli czekać do 25 marca (...), bo do tego czasu nie wiedzieliśmy jakie są harmonogramy dostaw szczepionek Pfizera i Moderny na pełen drugi kwartał. Teraz punkty szczepień uzupełniają kalendarze i ten tydzień jest właśnie bardzo intensywny, dlatego, że w trzy spośród pięciu dni roboczych w tym tygodniu ruszają kolejne zapisy" - powiedział.

Dworczyk podziękował też lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym oraz innym pracownikom punktów szczepiennych. "To dzięki ich mobilizacji możemy realizować Narodowy Program Szczepień" - zaznaczył.

Dworczyk: Osoby, które zrezygnowały ze szczepień, będą musiały teraz poczekać na swoją kolej

Osoby, które zrezygnowały ze szczepienia preparatem AstraZeneca będą się mogły zapisywać na szczepienie, również tym preparatem, ale teraz będą musiały poczekać na swoją kolej - zaznaczył w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

"(Ci, którzy zrezygnowali ze szczepienia) będą oczywiście mogli zapisywać się na szczepienie, natomiast na szczepienie również szczepionką firmy AstraZeneca. No i teraz będą musieli czekać na swoją kolej, dlatego że grupa osób, które się zapisują, jest coraz większa" - powiedział Dworczyk na konferencji prasowej we Wrocławiu.

Zaznaczył, że ponieważ grupa osób rejestrujących się na szczepienie narasta, to "jeśli ktoś nie stawił się na szczepienia, albo zrezygnował z rejestracji wcześniej, w związku z tym teraz musi się liczyć z oczekiwaniem". "Odpowiednio długim czasem oczekiwania" - dodał.

Więcej chętnych na szczepienie niż w poprzedniej grupie

W grupie osób w wieku 65 i 66 lat rejestrujących się na szczepienie przeciw COVID-19 jest więcej niż było w grupie 67- i 68-latków – powiedział w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Wyraził nadzieję, że zaufanie do preparatu firmy AstraZeneca wzrośnie, co przełoży się na mniejszą absencję wśród zarejestrowanych.

"Jeśli chodzi o skalę odwołanych (szczepień) - a właściwie niestawiania się w punktach szczepień, co dezorganizuje cały proces, bo z tym mieliśmy do czynienia, a nie z odwoływaniem terminu - w wielu punktach ta absencja sięgała 70 procent" – powiedział Dworczyk na konferencji prasowej we Wrocławiu, powołując się na dane z soboty.

"Dzisiaj mam nadzieję, że będzie lepiej, dlatego że poziom rejestracji dwóch roczników, która dziś się rozpoczęła, jest dużo lepszy niż ostatnia rejestracja dwóch roczników seniorów, która zaczęła się 18 marca" – dodał. "Mamy nadzieję, że zaufanie do szczepionki AstraZeneca wraca, i to się przełoży również na brak absencji; te osoby, które były zapisane, będą się stawiały w punktach szczepień i przyjmowały szczepienia" – powiedział.

W poniedziałek rozpoczęła się rejestracja chętnych na szczepienia, którzy ukończyli 65 i 66 lat, rejestracja tych roczników potrwa do środy. Rejestrować mogą się także osoby starsze, które dotychczas tego nie zrobiły. Od 18 do 20 marca rejestrowano osoby w wieku 67-68 lat. Od 25 marca ponownie mogą się rejestrować pacjenci, którzy ukończyli 70 lat.

W ubiegły czwartek Europejska Agencja Leków (EMA) ogłosiła, że szczepionka marki AstraZeneca jest bezpieczna i skuteczna pod względem zwiększenia ochrony ludzi przed COVID-19. EMA odniosła się do wątpliwości po doniesieniach medialnych. Agencja podkreśliła, że podanie preparatu nie zwiększa ogólnego ryzyka zakrzepów krwi.(PAP)

autor: Jakub Borowski

brw/ mok/