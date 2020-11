Dworczyk: Mamy okres stabilizacji, ale obostrzenia nadal obowiązują

fot. Daniel Gnap / Kancelaria Premiera RP

W kwestii epidemii koronawirusa mamy okres stabilizacji, który pozwala z ostrożnym optymizmem patrzeć w przyszłość, ale do 29 listopada nic się nie zmieni, jeśli chodzi o obowiązujące obostrzenia i zasady - powiedział w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk.

Dworczyk był pytany w radiowej "Jedynce", jakie są rządowe prognozy dotyczące przebiegu epidemii koronawirusa oraz czy po 29 listopada możliwe jest "odmrożenie" części gospodarki.

"Mamy w tej chwili taki okres stabilizacji, który pozwala z ostrożnym optymizmem patrzeć w przyszłość. Do 29 listopada nic się nie zmieni, jeśli chodzi o zasady, które nas wszystkich obowiązują" - powiedział Dworczyk.

Jak dodał, po 29 listopada rząd będzie podejmował decyzje w zależności od sytuacji epidemicznej.

Szef KPRM był pytany, jak może wyglądać sezon zimowy w Polsce, również w kontekście biznesu i sezonu narciarskiego. "Na pewno nie będzie normalnego takiego okresu zimowego, jaki do tej pory był. Na pewno nie będziemy funkcjonować na podobnych warunkach, na jakich do tej pory funkcjonowaliśmy, dopóki nie poradzimy sobie z epidemią. A tutaj mam na myśli szczepionkę, która na szczęście niebawem trafi również do Polski" - powiedział Dworczyk.

Podkreślił, że jeżeli sytuacja epidemiczna by na to pozwalała, to rząd na pewno chciałby, aby pewne obostrzenia zostały zlikwidowane.

W środę Ministerstwo Zdrowia podało, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 19 883 osób. Zmarło 603 chorych, najwięcej od początku epidemii. Wykonano 57 tys. testów na koronawirusa.

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem i wprowadzeniem przez rząd nowych ograniczeń w stanie epidemii część sklepów w galeriach, centrach i parkach handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. jest zamknięta do 29 listopada. Otwarte są w nich niektóre sklepy z żywnością, produktami kosmetycznymi, artykułami toaletowymi, środkami czystości, produktami leczniczymi, w tym apteki, wyrobami medycznymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, gazetami lub książkami, artykułami budowlano-remontowymi, artykułami dla zwierząt domowych, usługami telekomunikacyjnymi, częściami i akcesoriami do samochodów lub motocykli, paliw.

autor: Karol Kostrzewa