Dworczyk: Mamy do czynienia ze zorganizowaną akcją, która ma na celu zdyskredytowanie szczepionek AstryZeneki

Bodnar: Polskie firmy mogłyby produkować szczepionki na COVID-19 na licencji przymusowej

Według rządowych zapowiedzi do końca II kwartału do Polski ma dotrzeć w sumie ok. 15 mln dawek szczepionki na COVID-19. Dotychczasowa praktyka pokazuje jednak, że deklaracje producentów wciąż się zmieniają, a koncerny...