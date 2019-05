Dworczyk: Dni lub godziny dzielą nas od rekonstrukcji rządu

Decyzja w sprawie rekonstrukcji rządu zapadnie w ciągu najbliższych godzin lub dni między prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim a premierem Mateuszem Morawieckim; takie sprawy są konsultowane na poziomie politycznym - powiedział w poniedziałek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Państwowa Komisja Wyborcza w poniedziałek rano podała na swojej stronie wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wyniki PKW po przeliczeniu 99,25 proc. obwodowych komisji: PiS - 45,57 proc.; KE - 38,29 proc.; Wiosna - 6,04 proc.; Konfederacja - 4,55 proc.; Kukiz'15 - 3,70 proc.; Lewica Razem - 1,24 proc.

Z sondażu Ipsos wynika, że mandaty w PE zdobyli: wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, szefowa MEN Anna Zalewska oraz minister w KPRM Beata Kempa.

W poniedziałkowej rozmowie w TVN24 Michał Dworczyk pytany był, kiedy ministrowie, którzy uzyskali mandat do Parlamentu Europejskiego, znikną z rządu. "Dzisiaj, czyli w najbliższych godzinach, w najbliższych dniach, zapadną te decyzję." - powiedział Dworczyk. Jak dodał, rekonstrukcja związana jest z powołaniem nowych ministrów i wiceministrów. "Takie sprawy są konsultowane na poziomie politycznym" - podkreślił.

Pytany, czy rekonstrukcja obejmie tylko i wyłącznie ministrów, którzy jadą do Brukseli, czy też może być szersza, Dworczyk odparł, że nie ma takiej wiedzy. Dopytywany, jak szybko do rekonstrukcji dojdzie, Dworczyk odparł: "patrząc na to, jakie są przepisy, to wydaje mi się, że w ciągu czternastu dni musi się to wydarzyć".

Na pytanie, czy w związku z objęciem przez Beatę Szydło mandatu w PE będzie nowa wicepremier ds. społecznych, szef kancelarii premiera podkreślił, że na pewno dalej będzie funkcjonował Komitet Społeczny Rady Ministrów. "Ten Komitet ma dotychczasowy dorobek i powinien dalej prowadzić prace" - ocenił. "Na pewno jeden z ministrów przejmie obowiązki pani wicepremier (...); podobnie jak obowiązki pani minister Beaty Kempy, która była ministrem w kancelarii premiera, przejmie minister. Też nie zostanie zlikwidowany ten obszar aktywności" - dodał. (PAP)

sno/ par/