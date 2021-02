Dworczyk: Chciałbym, żebyśmy do 10 marca zaszczepili wszystkich nauczycieli

fot. MBLifestyle / Shutterstock

Chciałbym, żebyśmy do 10 marca zaszczepili wszystkich nauczycieli - zadeklarował w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk. Jak dodał, do końca marca trwać będzie szczepienie osób powyżej 70. roku życia.

W poniedziałek ruszyła kolejna tura rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19: dla pozostałych grup nauczycieli, nauczycieli do 65. roku życia oraz nauczycieli akademickich. Potrwa ona do 18 lutego. W ubiegłym tygodniu rejestrować się na szczepienia mogła pierwsza grypa nauczycieli - ci, którzy obecnie pracują stacjonarnie z dziećmi i młodzieżą. Wszyscy nauczyciele będą szczepieni preparatem firmy AstraZeneca.

Dworczyk był pytany w RMF FM, do kiedy zostaną zaszczepieni nauczyciele, jeżeli takie tempo dostaw szczepionek jak obecnie się utrzyma. "Chciałbym, żebyśmy nauczycieli zaszczepili do 10 marca najpóźniej. Być może to nastąpi wcześniej" - odpowiedział i dodał, że chodzi o wszystkich nauczycieli.

"Od dzisiaj, od 8 rano zaczęły się zapisy wszystkich pozostałych nauczycieli - nie tylko tych, którzy prowadzili do tej pory naukę w trybie stacjonarnym, również nauczycieli akademiccy zapisują się od dzisiaj na szczepienia i również ci nauczyciele, którzy jeszcze półtora tygodnia temu nie mogli się zapisać, bo byli w wieku powyżej 60 lat. W ostatnich dniach zostały zmienione warunki używania szczepionki AstraZeneca, więc dzisiaj również zapisują się na szczepienia nauczycieli między 60. a 65. rokiem życia" - przypomniał pełnomocnik rządu ds. programu szczepień.

Jak dodał, wszystkie szczepionki dla nauczycieli są zabezpieczone. "Jeśli nie pojawią się żadne nieprzewidziane zdarzenia, to powinno nam się w tym czasie udać zaszczepić wszystkich nauczycieli" - powiedział.

Pytany, kiedy zaszczepieni będą seniorzy, Dworczyk przypomniał, że obecnie szczepieni są seniorzy powyżej 70. roku życia. "Grupa między 60. a 70. rokiem życia najprawdopodobniej zacznie być szczepiona w marcu, ale tutaj nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje, bo też czekamy na potwierdzenie dostaw AstraZeneki do końca marca i w tym czasie, kiedy otrzymamy te potwierdzenie, czyli do końca tego tygodnia - takie mamy deklaracje - będziemy mogli odpowiedzialnie odpowiedzieć na pytanie, które pan sformułował, kiedy seniorzy powyżej 60. roku życia zaczną być szczepieni" - powiedział.

Szef KPRM powiedział, że do końca marca trwać będzie szczepienie osób powyżej 70. roku życia. Szef KPRM potwórzył także wcześniejszą deklarację, że do końca pierwszego kwartału zaszczepionych ma zostać 3 mln osób. "Jeśli chodzi o drugi kwartał, deklarację producentów - niestety na razie tylko mailowe i ustne - są o wiele większe, więc liczymy na przyspieszenie procesu szczepienia, ale nie podajemy żadnych szczegółów, ponieważ nie otrzymaliśmy żadnych dokumentów od producentów szczepionki" - powiedział.(PAP)

