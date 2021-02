Dworczyk: 6 lutego pierwsza dostawa szczepionek od firmy AstraZeneca

fot. Lydia Ilyakhina / Shutterstock

W najbliższą sobotę 6 lutego trafi do Polski pierwsza dostawa szczepionki od firmy AstraZeneca, ok. 120 tys. dawek. Do końca lutego do Polski powinno trafić łącznie ok. 1 mln sztuk tych szczepionki AstraZeneca - poinformował w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk.

"W najbliższą sobotę, 6 lutego, trafi do Polski pierwsza dostawa szczepionki firmy AstraZeneca, około 120 tys. dawek. Następnie, do końca lutego, zgodnie z dokumentami przesłanymi przez tę firmę, do Polski powinno trafić łącznie około miliona sztuk szczepionki firmy AstraZeneca" - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej Dworczyk.

Rada Medyczna przy premierze rekomenduje szczepienia u osób zakwalifikowanych w Narodowym Programie Szczepień do grupy Ic, m.in. nauczycieli poniżej 60 lat, preparatem firmy AstraZeneca. Nauczycieli - powyżej 60 lat - Rada zaleciła szczepić zarejestrowanymi preparatami Pfizer/BioNTech i Moderny.

6, 10, 17 i 28 lutego zaplanowano dostawy do Polski szczepionek firmy AstraZeneca - poinformował Dworczyk. Zaznaczył, że pierwsza z dostaw będzie najmniejsza, natomiast ostatnia będzie liczyć ponad pół miliona dawek.

"Osoby przewlekle chore będą szczepione zaraz po seniorach"

Osoby, które chorują na choroby przewlekłe, są się w grupie 1b, czyli przewidzianej do szczepienia zaraz po seniorach. Otrzymają szczepionki Pfizera lub Moderny – powiedział w czwartek szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk. Dworczyka zapytano w czwartek na konferencji prasowej, czy chorzy onkologiczni mają szansę na wcześniejsze zaszczepienie. "Jasno ustaliliśmy, że w pierwszym etapie szczepień – to jest grupa 1b, która jest przewidziana do szczepienia zaraz po seniorach" – odpowiedział szef KPRM. Wyjaśnił, że w grupie tej są osoby z przewlekłymi chorobami, nie tylko pacjenci onkologiczni. Mówił, że zostaną one zaszczepione niezwłocznie po dostawie szczepionek. "Zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej ta grupa będzie szczepiona szczepionkami firmy Pfizer lub Moderna" – poinformował Dworczyk.

"Wszystkie szczepionki dopuszczone do użytku na terenie UE są w 100 proc. bezpieczne"

Wszystkie szczepionki dopuszczone do użytku na terenie Unii Europejskiej są w 100 proc. bezpieczne - podkreślił w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk, nawiązując do pojawiającego się - jak mówił - "wartościowania szczepionek".

Podczas konferencji prasowej Dworczyk zwracał uwagę, że "pojawiły się informacje w związku z wypowiedziami - w najlepszym razie nieprecyzyjnymi, a często można odnieść wrażenie, że sformułowanymi w złej woli - że jest jakaś różnica pomiędzy szczepionkami". Pojawiło się - mówił - "wartościowanie szczepionek".

"Chciałbym bardzo jednoznacznie powiedzieć i powtórzyć za Radą Medyczną, która działa przy premierze Mateuszu Morawieckim, że nie ma lepszych i gorszych szczepionek" - podkreślił szef KPRM.

"Wszystkie szczepionki, które zostały dopuszczone do używania na terenie Unii Europejskiej są w 100 proc. bezpieczne" - zaznaczył.

Dodał, że szczepionki te "różnią się poszczególnymi parametrami, ale są w 100 proc. bezpieczne i skuteczne".

"Odpowiedzialność w kwestii wypowiedzi dotyczących szczepionek"

Szef KPRM, pełnomocnik ds. szczepień Michał Dworczyk zaapelował w czwartek o odpowiedzialność, jeśli chodzi o wypowiedzi dotyczące szczepionek. Oddajmy w tej sprawie głos naukowcom, lekarzom, nie opierajmy się na wypowiedziach, które czasami mają niewiele wspólnego z rzeczywistością - mówił.

Dworczyk nawiązał podczas konferencji prasowej do danych, jakie pojawiły się na stronie internetowej magazynu medycznego "Lancet". "Jak wynika z tych publikacji, szczepionka przeciwko Covid-19 opracowana przez AstraZeneca we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim wykazała 100 proc. skuteczności preparatu w zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi choroby, hospitalizacji i śmierci" - powiedział minister.

Dodał, że ta szczepionka ma skuteczność 76 proc. po upływie trzech tygodni od podania pierwszej dawki i utrzymuje się tak do podania dawki drugiej.

W tym kontekście Dworczyk zaapelował o odpowiedzialność, jeśli chodzi o wypowiedzi, zwłaszcza osób publicznych. "Oddajmy w tej sprawie głos naukowcom, lekarzom. Wszyscy, którzy są zainteresowani, aby więcej dowiedzieć się na temat poszczególnych szczepionek, ich parametrów, sposobu działania, namawiamy, aby korzystać ze źródeł naukowych, a nie opierać się na wypowiedziach, które czasami mają niewiele wspólnego z rzeczywistością" - mówił Dworczyk. (PAP)

autor: Rafał Białkowski, Dorota Stelmaszczyk, Katarzyna Lechowicz-Dyl, Edyta Roś

