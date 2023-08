Dwóch mężczyzn zatrzymano za drukowanie pistoletów na drukarce 3D

Australijska policja zatrzymała dwóch mężczyzn za drukowanie broni na drukarce 3D - poinformował we wtorek portal 9 News. Policja przejęła cztery pistolety, drukarkę 3D, oraz kilka wydrukowanych części broni.

fot. Kiattipong / / Shutterstock

„Można je wytwarzać na podwórkach i w domach. Obserwujemy nowy rosnący trend" – powiedziała zastępca komisarza Kylie Whiteley.

Dwóch zatrzymanych zostało oskarżonych o produkcję broni bez licencji oraz o sprzedaż broni palnej bez wymaganych prawem pozwoleń. Mają stanąć przed sądem w przyszłym miesiącu.

Ekspert druku 3D, Elliot Theunissen, powiedział 9 News, że w internecie dostępnych jest wiele schematów służących do drukowania broni.

Już jesienią ubiegłego roku brytyjska policja zwracała uwagę, że o ile wcześniejsze wersje drukowanej broni palnej były na ogół zawodne, to z czasem stały się "w pełni sprawne i niebezpieczne", jak oceniło to BBC. Obok broni jednostrzałowej pojawiła się też broń automatyczna, zdolna do wystrzelenia serii pocisków. (PAP)

