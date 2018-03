Dwóch „dysydentów” w Banku Anglii podbiło notowania funta

Ku zaskoczeniu analityków „aż” dwóch członków Komitetu Polityki Pieniężnej (MPC) zagłosowało za podniesieniem ultra niskich stóp procentowych. Po tej informacji funt umocnił się względem dolara, ale później oddał zyski.

Sama decyzja Banku Anglii nie zaskoczyła. Główna stopa procentowa została utrzymana na poziomie 0,50 proc. Bez zmian pozostała także skala tzw. poluzowania ilościowego (QE) w wysokości 435 mld funtów.

Ale sensacją był rozkład głosów na marcowym posiedzeniu MPC. Rynek zakładał, że podobnie jak na poprzednim posiedzeniu decyzja zostanie podjęta jednogłośnie. Tymczasem wniosek o utrzymanie niemal rekordowo niskiej stopy procentowej przeszedł stosunkiem 7 do 2. Dwóch „dysydentów” domagających się podwyżki stóp procentowych o 25 pb. było więc sporym zaskoczeniem.

Dodajmy, że inflacja CPI w Wielkiej Brytanii wyniosła w lutym 2,7 proc. (wobec 3 proc. w styczniu) i wciąż bardzo wyraźnie przekracza 2-procentowy cel inflacyjny Banku Anglii. Równocześnie stopa bezrobocia obniżyła się do zaledwie 4,3 proc. - najniższego poziomu od ponad 40 lat. Lecz władze Banku Anglii nic sobie nie robią z wysokiej inflacji i otwarcie przyznają, że pozostanie ona powyżej 2 proc.

Od 2009 roku główna stopa w Banku Anglii utrzymywana była na rekordowo niskim poziomie 0,50 proc. Po referendum, w którym większość głosujących Brytyjczyków opowiedziało się za opuszczeniem struktur Unii Europejskiej, Bank Anglii niejako „na wszelki wypadek” obniżył stopę procentową do 0,25 proc. Z tego błędu wycofał się już w listopadzie 2017 roku, powracając do stawki 0,50 proc.

W lutym Bank Anglii zasygnalizował możliwość kolejnej podwyżki ceny kredytu . Ale nawet po tym komunikacie inwestorzy zakładali, że na taki ruch bank centralny Zjednoczonego Królestwa zdecyduje się dopiero w sierpniu. Po dzisiejszym głosowaniu szanse na wcześniejszą podwyżkę zapewne wzrosły.

Początkowa reakcja rynku walutowego była korzystna dla funta. Kurs GBP/USD podniósł się z ok. 1,4160 do 1,4258, osiągając najwyższe poziomy od 2 lutego. Jednak później brytyjska waluta szybko oddała to, co wcześniej zyskała. O 13:24 funt był notowany po 1,4150 USD – a więc nawet poniżej poziomu sprzed decyzji Banku Anglii.

Krzysztof Kolany